蘇花大清水明隧道修繕 今起管制

台9線蘇花路廊159.3公里大清水明隧道年初遭土石掩埋，公路局今起12天修繕，白天單線雙向管制，夜間每2小時放行1次；台8線中橫公路東段日前受豪大雨影響，多處路段邊坡崩塌待修復，179.5公里溪畔路段、134.2公里慈恩路段及117.4公里關原路段皆有管制。

蘇花路廊大清水明隧道年初被大量土石砸毀，公路局將新建鋼構明隧道，今起至29日每天上午9時至下午5時，採單線雙向機動管制，假日不管制。北端管制點為159.2公里大清水隧道南口，南端管制點為160.4公里錦文隧道南口；晚上8時至翌日凌晨4時採每2小時放行1次，北端管制點為158.2公里大清水管制站，南端管制點為161.3公里匯德隧道北口。

中橫公路179.5公里溪畔路段因颱風豪大雨崩坍，太魯閣工務段搶修，每天上午8時30分至下午5時施工期間管制，並於上午10時、中午11時30分至12時30分，下午2時、3時30分及5時放行。

至於中橫134.2公里慈恩路段，本月初受海葵颱風影響，路基遭豪大雨淘空，今起回填搶修，期間每天上午8時30分至下午5時30分實施交通管制，每半小時放行一次。

關原117.4公里災害搶修路段維持每天5次放行，時間為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至13時、下午3時至3時10分及5時至5時10分，管制路段為114.6公里至120.6公里關原至金馬隧道。

另外，蘇花改中仁隧道正施作排水工程，採北上、南下隧道依序施作，北上隧道先動工，即日起至11月30日，每天上午9時至下午4時整點放行10分鐘，管制點為154.15公里處卡南橋交通號誌，管制期間可改走舊蘇花公路台9丁線。