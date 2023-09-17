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「船會飛?」不只台東 南方澳也驚見漂浮船 真正原因曝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南方澳外海驚見漂浮船懸空航行，目睹奇景的民眾議論紛紛：「船怎麼飛起來了」？ 圖／李姓軍事迷提供
宜蘭南方澳外海驚見漂浮船懸空航行，目睹奇景的民眾議論紛紛：「船怎麼飛起來了」？ 圖／李姓軍事迷提供

台東外海日前出現「外星飛船」，宜蘭南方澳外海今天也被民眾拍到類似的「漂浮船」懸空航行，由於當時正舉辦鯖魚踩街活動，不少人目睹奇景，驚呼「船怎麼飛起來了」？宜蘭氣象站解釋，應該是光線折射造成「海市蜃樓」現象，船是正常航行的。

根據拍下奇景的李姓軍事迷表示，今天上午10點多，他在南方澳跨港大橋東側橋頭，突然看到這奇特畫面，趕緊按下快門，拍了幾張照片；11點多時，他改換更高倍數相機拍攝，但天候變化，就已經拍不到了。

他把拍到的畫面貼在臉書，網友莫不稱奇「第一次看到」、「跟海市蜃樓一樣」。這位軍事迷說，上午南方澳晴空萬里，視線不錯，距離大約10公里外海，剛好有艘貨輪從南往北航行，可能是光線等各種天氣因素，才造成貨輪看起來像在海面「浮空」。

當時剛好南方澳正舉辦鯖魚踩街活動，不少參與踩街民眾看到大船懸空航行，先是愣了一下，接著有人驚呼「船怎麼飛起來了」？掀起一陣熱烈討論。

宜蘭氣象站解釋，今天天氣很好，南方澳外海的天空與海面顏色一樣，經過光線折射出現船隻彷彿騰空漂浮的錯覺，可說是另類「海市蜃樓」，其實大船是正常在海面航行。

宜蘭南方澳外海驚見漂浮船懸空航行，目睹奇景的民眾議論紛紛：「船怎麼飛起來了」？ 圖／李姓軍事迷提供
宜蘭南方澳外海驚見漂浮船懸空航行，目睹奇景的民眾議論紛紛：「船怎麼飛起來了」？ 圖／李姓軍事迷提供
宜蘭南方澳外海驚見漂浮船懸空航行，目睹奇景的民眾議論紛紛：「船怎麼飛起來了」？ 圖／李姓軍事迷提供
宜蘭南方澳外海驚見漂浮船懸空航行，目睹奇景的民眾議論紛紛：「船怎麼飛起來了」？ 圖／李姓軍事迷提供

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