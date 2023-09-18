基隆公共化幼園 100%開辦延托

基隆市57家公共化幼兒園課後延長照顧服務，這學年開課率100%，連續6年在全國各縣市中居冠。新北市開課率也屬前段班，近年都超過8成。一名基隆家長說，留園服務是德政，接送孩子省心不少；新北有家長認為，政府提倡生育，減輕家長及老師負擔責無旁貸。

基隆市教育處表示，公共化幼兒園下午4點放學，市府鼓勵延長照顧服務時間，讓雙薪家庭父母能安心就業。全市44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園和5所職場教保中心，總數57家公共化幼兒園，這學年全數開辦延時服務，約1200名幼童受惠，讓家長接送孩子時間更有彈性。

教育處說，原則上同家幼兒園若有10名以上幼兒課後留園，每人收費1小時不超過50元，未滿10名不超過80元，老師鐘點費是400元，如果留園人數偏低，會請家長補差額。往年曾有家長月付3、4000元，市府這學年起改以預算補助差額，收費上限是80元，減經家長負擔。

郭姓女子是公務員，傍晚5點30分下班，她兒子今年8月就讀基隆公幼小班，報名課後留園到晚間6點，1小時收費50元、1天花100元，1學期7900多元，接送孩子可以更從容，經濟負擔也不會加重太多。

新北市自2011年2月起提供公共化幼兒園留園延長晚間7點，這學年有287家開辦，開課率87.5%。寒暑假期間，教育局也補助開班經費不足差額及人力經費，鼓勵公幼依家長需求及園所人力，延長服務到晚間6點，另提高開辦延長照顧時間獎勵金，全年4期皆開辦補助1萬元。