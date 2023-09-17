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今年宜蘭旅遊人次比去年大增1倍 卻仍比不上疫情之前
疫情後的觀光景氣回溫，宜蘭縣政府統計今年疫情後的第一個端午節連假，縣府管轄的風景區入園共7萬4779人次，超過去年疫情期間的端午節連假3萬5548遊客人次，超出1倍以上，但還是比不上疫情之前的108年端午節連假9萬6405人次，旅遊業者希望儘速開放陸客來台。
縣政府表示，今年是疫後的第一個端午節，包括在冬山河親水公園舉行的縣龍舟賽今年也恢復舉行，今年端午節有4天連假，統計前3天縣轄景區入園共7萬4779人次，雖然遊客數超出去年端午節3天連假的1倍以上；不過，仍未完全恢復到疫情前水準，今年端午節3天入園人次，僅是108年入園9萬6405人次的8成左右。
根據縣府分析尚未回復疫情前水準，最大原因是以往國旅的遊客轉出國去了，且仍有部分國旅客人存在疫情心理；針對轉出國的部分，想要在短期內拉回來，可能有困難，至於國旅，之前有效的辦法是中央加碼補助國旅旅客，此外就是旅遊業者期待的開放陸客來台，這些都有賴中央政策決定。
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