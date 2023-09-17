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外地人如何玩宜蘭《頭城五漁鐵》山海廊帶吃喝深度旅遊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鄰近新北市的宜蘭頭城鎮山海廊帶，擁有5座漁港與5個鐵路車站，交織成「五漁鐵」主題旅遊，是即將開發的觀光新亮點。圖／縣政府提供
鄰近新北市的宜蘭頭城鎮山海廊帶，擁有5座漁港與5個鐵路車站，交織成「五漁鐵」主題旅遊，是即將開發的觀光新亮點。圖／縣政府提供

鄰近新北市的宜蘭頭城鎮，長達21公里背山面海山海廊帶，擁有5座漁港與5個鐵路車站交織成「五漁鐵」主題旅遊，是宜蘭即將開發的觀光亮點。縣政府最近正規劃適合背包客、親子、銀髮族等《頭城五漁鐵 slow coast》遊程，玩山玩海甚至到龜山島都可以，探索秘境、品嘗現撈海鮮、漁村廚房手作料理，展開深度慢遊體驗。

簡稱五漁鐵的蘭海鐵道五漁村，是以頭城鎮烏石港以北的「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」5座漁港及鐵路車站為主，位處雪山山脈與太平洋交界的山海廊帶。縣政府工商旅遊處以在地低碳及綠色生態.出發，最近邀請旅行觀光產業者、自助旅行、單身族及實境遊戲創作者等，設想如何運用豐厚的人文底蘊與美麗地景風貌，打造慢遊五漁鐵的旅遊新賣點。

工旅處舉例，往山邊走有知名的草嶺古道、桃源谷，往海邊走有北關海潮公園、外澳衝浪、龜山島賞鯨，全台唯一涵蓋農業及漁業的休閒農業區「新港澳休閒農業區」也在這裡，可以賞玩的元素非常多，也有農村廚房或漁村廚房讓遊客挑選食材，DIY烹調農漁美食，更讓旅程留下難忘回憶。

若想順道把魚貨帶回家，大溪漁港的漁船進港後每天都有現撈仔新鮮海產帶來驚喜，下午2點30分進行拍賣，拍賣員「糶（音ㄊㄧㄠˋ）手」展現分秒必爭的喊價速度，為買家、賣家喊出最大公約數，炒熱拍賣氣氛與節奏。正進行中五漁鐵美食節美食甄選及票選到9月底，歡迎民眾投票，最新消息請參考頭城五漁鐵官網https://www.yilan.travel/

「頭城五漁鐵」沿岸的北關海潮公園。圖／縣政府提供
「頭城五漁鐵」沿岸的北關海潮公園。圖／縣政府提供
旅遊宜蘭「頭城五漁鐵」，回程到大溪漁港採買新鮮魚貨。圖／縣政府提供
旅遊宜蘭「頭城五漁鐵」，回程到大溪漁港採買新鮮魚貨。圖／縣政府提供
頭城五漁鐵有很多特色美食，宜蘭縣舉辦的美食甄選及票選到9月底。圖／縣政府提供
頭城五漁鐵有很多特色美食，宜蘭縣舉辦的美食甄選及票選到9月底。圖／縣政府提供
知名的草嶺古道與桃源谷景色優美。圖／縣政府提供
知名的草嶺古道與桃源谷景色優美。圖／縣政府提供
遊客可以到農場、漁場品嘗五漁鐵的地方無菜單料理。圖／縣政府提供
遊客可以到農場、漁場品嘗五漁鐵的地方無菜單料理。圖／縣政府提供

龜山島 宜蘭

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