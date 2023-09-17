基隆57所公共化幼兒園 全數提供延長照顧

為使雙薪家庭父母安心就業，基隆市政府長期推動幼兒課後延長照顧服務，市府教育處今天表示，全市共57所公共化幼兒園，全數提供延長照顧服務，且開辦率6年來維持全國第1。

教育處統計，112學年度上學期全市共57所公共化幼兒園，包括44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園、5所職場教保中心全數開課，約有1200名幼兒參加延長照顧，學期間最少提供服務至下午5時，其中56園最晚可延長到晚間7時。

教育處指出，低收入戶、中低收入戶家庭和突發需求的特殊生，只要家長告知學校，並檢附相關證明文件或家訪證明，由所就讀的幼兒園提出申請就可完全免費，此外，身心障礙生參加延長托育服務，還能申請教師助理員全程照顧，讓弱勢幼兒得到妥善照顧。

建德國民小學附設幼兒園黃姓主任表示，園內從一開始只有2名幼生參加延長照顧到現在有34名，園方負擔增加照顧確屬不易，但也因此看到家長的需求，確實有許多雙薪家庭需要延長照顧服務，也讓園方更堅定持續開課，點亮等待父母下班的溫馨陪伴。

教育處長劉美蘭表示，市府一路以來秉持著只要有1名孩子需要就開課的精神，才能屢創全數開課佳績，各園長、園主任及教師們更是功不可沒，市府會持續努力，成為家長們安心就業的最強後盾。