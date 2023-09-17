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宜蘭「神將窟」美名這樣來的 蘭博揭開神將文化面紗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
配合宜蘭神將文化特展，請出4尊尚在使用中的神將到現場展示。圖／縣政府提供
配合宜蘭神將文化特展，請出4尊尚在使用中的神將到現場展示。圖／縣政府提供

宜蘭早年神將遶境及廟會活動盛行，文化多元豐富，「宜蘭神將文化特展－信義柒拾護蘭陽」即日起在蘭陽博物館展出，宜蘭市東嶽廟信義會特別出借神將頭、神將架、神將衣、神將盔等展品，都是知名匠師所製作，另有大神尪現場演示及民眾體驗，揭開宜蘭神將文化的神秘面紗。

縣政府文化局表示，「大神尪」除了本身具備傳統民俗技藝，也是民間自發性組成結社文化系統，稱為「神將會」或「尪仔會」，由於民間大量存在大神尪文化，宜蘭因而有「神將窟」美名，從傳統民俗與文化保存觀點，可以說宜蘭就是一座神將博物館，透過大神尪可以認識不一樣的宜蘭，且是更深入民間文化信仰核心。

全縣寺廟登記數量達653間，在許多傳統寺廟中，有許多大神尪神將來護衛神明出巡，宜蘭寺廟衍生的文化相當豐富，有神明會、神將會還有西皮福祿音樂的文化衝突。由於宜蘭神將文化盛行，很多廟宇都有神將，神明出巡的隊伍都以神將為主，甚至發展出屬於宜蘭的神將體系。

這次展覽以宜蘭市東嶽廟信義會為主，特別出借神將頭、神將架、神將衣、神將盔等參展，都是知名的匠師所製作，信義會更請出4尊尚在使用中的神將到現場展示，可看見威風凜凜的「大神尪」及「神將會」(或稱「尪仔會」)民俗文化，介紹神將的神職、工藝、神將組織，帶領民眾從不同的角度，重新看待習以為常卻不熟悉的神將文化。

展覽期間更推出神將體驗營，民眾透過教學實際穿戴神將架，學習神將的腳步，《東東的咚咚鏘》神將文化繪本導讀，讓大小朋友閱讀繪本了解神將文化的精神，展至11月28日，周三休館，縣民免費參觀。

宜蘭神將文化特展，觀眾開心與大神尪合影。圖／縣政府提供
宜蘭神將文化特展，觀眾開心與大神尪合影。圖／縣政府提供
宜蘭神將文化特展在蘭陽博物館展出，展期至11月28日。圖／縣政府提供
宜蘭神將文化特展在蘭陽博物館展出，展期至11月28日。圖／縣政府提供
宜蘭神將文化特展展出許多精緻的神將工藝。圖／縣政府提供
宜蘭神將文化特展展出許多精緻的神將工藝。圖／縣政府提供
宜蘭神將文化特展展出宜蘭市東嶽廟知名匠師製作的神將頭。圖／縣政府提供
宜蘭神將文化特展展出宜蘭市東嶽廟知名匠師製作的神將頭。圖／縣政府提供
《東東的咚咚鏘》神將文化繪本，可了解神將文化的精神。圖／縣政府提供
《東東的咚咚鏘》神將文化繪本，可了解神將文化的精神。圖／縣政府提供
民眾在蘭陽博物館看見威風凜凜的神將(大神尪)祈福。圖／縣政府提供
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宜蘭 博物館

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