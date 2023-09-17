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台東2023南島影展開幕 免費入場

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣府與影痴俱樂部、晃晃書店攜手企畫「2023南島影展」，昨開幕以台灣首部拍攝女頭目生命故事的紀錄片「阿查依蘭的呼喚」打頭陣。縣府指出，台東首次以南島文化為主題辦影展，9月至11月共6場次免費入場，盼透過系列電影，深入探索南島文化多元魅力。

縣長饒慶鈴表示，許多文獻證明台灣是南島語族原鄉，台東更是全台原住民族群最多且比例最高縣市，此次辦理南島影展，從影像紀錄面向帶領大家了解南島文化議題。

南島影展昨開幕，「阿查依蘭的呼喚」歷時7年的籌備與拍攝，記錄一位不會說母語的排灣族女頭目、一位單親媽媽廖莉華的人生故事。廖原本想跟一般人一樣自由自在地生活，卻在30歲那年，面臨父親過世與繼承頭目的責任，並在祖靈深切呼喚下，回到家鄉後，迎來一場不一樣的人生。

「阿查依蘭的呼喚」導演魏郁蓁及排灣青年代表尤希智映後與影友交流互動，現場規畫書展。

文化處表示，南島影展於9月至11月第二丶四周末在秀泰影城舉辦，時間的味道、哈勇家、台灣製造、天空的眼睛、背獵物的女人、阿美嘻哈等片陸續上映。

台東 排灣族

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