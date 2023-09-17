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基隆老鷹嘉年華 萬人爭睹遊行

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行昨天登場，多達56組各式表演團體、隊伍浩浩蕩蕩從國門廣場出發，森巴女郎打頭陣，在熱鬧的鼓聲中，各種海洋生物人偶如老鷹、海龜、小管、花車等遊行市區，吸引逾萬民眾湧入，打造具有港都風情的老鷹嘉年華文化。

基隆港前海洋廣場前每天都有很多老鷹盤旋飛翔，數量多時逾20隻，可近距離觀看老鷹盤旋、覓食生態，已成觀光賣點。

副市長邱佩琳表示，今年海洋老鷹嘉年華邁入第13年，首度獲選納入觀光局「台灣觀光雙年曆」全國級活動，不只是社區國隊與市府的共同努力，大家共同在基隆飛鳶盤旋的港際，打造出全台獨一無二的海洋盛會，也讓更多人看到基隆這座海洋城市的特色。

議長童子瑋指出，老鷹嘉年華儼然成為國際觀光品牌，而發展「藍色觀光」、「藍色經濟」，是基隆相較其他城市無可取代的產業方針，更能讓基隆維持長遠的競爭力。

大批民眾湧入，有如中元祭水燈頭遊行的規模，各個隊伍及海洋生物人偶如老鷹、海龜、小管、花車等遊行市區，受到民眾熱情歡迎。森巴舞女郎表演帶動氣氛，現場籠罩在嘉年華氣氛中，大小朋友一同嗨翻基隆街頭，很多人跟著隊伍熱情跳舞。

大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖說，從社區營造的活動，逐步邁向城市節慶活動，遊行道具融入基隆好孕概念，希望鼓勵年輕人增加生育率。

基隆港 海龜 多人

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