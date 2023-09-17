釣艚仔討海血淚 南方澳立碑紀念

宜蘭南方澳漁港啟用百周年，地方打造百齡紀念碑，象徵南方澳傳統的生態漁法「釣艚仔」，立法院長游錫堃等人到場祝賀。一年一度的鯖魚節隨後在進安宮前開幕，有綁鯖魚緄、索套繫船柱體驗，還有冰水摸魚、洞洞有鯖等趣味遊戲，周日上午則是大規模遶港踩街。

游錫堃說，南方澳第一漁港1921年動土開闢，1923年竣工啟用，1984年他見證第三漁港啟用，看著漁民打拚，讓南方澳成為東台首港，供應台北地區魚貨需求。

宜蘭討海文化保育協會常務監事陳財發指出，2021年漁港動土百年時，地方就集資創作3座雕像，大魚象徵南方澳、珊瑚礁象徵海洋資源、引擎象徵現代化漁港；今年是啟用百年，自然也要有始有終，請藝術家林正仁創作紀念碑，並邀請游錫堃題字。

陳財發說，1950到70年代是南方澳捕鯖魚的黃金時期，當時漁民乘坐母船，搭載竹筏到釣魚台附近下鈎垂釣，俗稱「釣艚仔」。海象不佳時險象環生，曾發生多起事故，都是討海人的血淚。

他說，另一方面，釣艚仔卻是更環保的漁法，林正仁創作紀念碑便以此為主題。如今海洋資源減少，南方澳漁港也經歷盛況與沒落，現在正是記錄歷史大好時機。