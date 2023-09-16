「2023南島影展」今台東開幕 7支影片邀大家探索南島文化

台東縣政府文化處主辦丶台東影痴俱樂部與晃晃書店攜手執行「2023南島影展」，今在台東秀泰影城開幕，首場播映台灣首部以排灣族女頭目為拍攝對象紀錄片「阿查依蘭的呼喚」，盼民眾透過電影，深入探索南島文化多元魅力。

縣長饒慶鈴表示，許多文獻證明台灣是南島語族原鄉，台東更是全台原住民族群最多且比例最高縣市，此次辦理南島影展，從影像紀錄面向帶領大家了解南島文化議題。

南島影展今天在秀泰影城開幕，首場播映「阿查依蘭的呼喚」，映後由導演魏郁蓁及排灣青年代表尤希智擔任座談，與影友們交流互動外，現場也規畫書展，從祭儀丶海洋丶工藝丶飲食丶建築丶歌謠等題材搭配電影及紀錄片，展現對台灣土地及族群的珍視與關懷。

「阿查依蘭的呼喚」歷時7年的籌備與拍攝，紀錄一位不會說母語的排灣族女頭目、一位單親媽媽廖莉華的人生故事。原本想跟一般人一樣自由自在地生活，卻在30歲那年，面臨父親過世與繼承頭目的責任，並在祖靈深切呼喚下，回到家鄉後，迎來一場不一樣的人生。