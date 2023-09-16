基隆76處騎樓開放停車違停多 警貼海報禁這3行為嚴開罰

基隆市政府3月開放市區76處騎樓可停放機車，但公告實施以來，警方發現不少機車騎士任意停放，影響行人通行權益，也頻接獲民眾投訴機車擋道、不知哪些騎樓有開放。警方近日在76張貼海報，停車應依規定，嚴禁停在貼有「綠腳丫」、「禁停紅線」及「行人通道」等標示貼紙上，違者嚴加開罰。

基隆市區受限地形影響，街道路幅較窄，所能規畫的停車空間較少，加上整體多為早期開發完成的建物，附設停車空間不足，停車問題長期以來造成困擾，很多騎樓巷道違停嚴重。

交通隊表示，為解決市區停車需求及有效管理，基隆市政府今年3月公告全市76處騎樓開放停放機車路段，規範機車停車應以一列為限，並須保持1.3公尺以上人行空間，停車方向應垂直於道路，車身前或後緣應與建築線切齊。

交通隊發現，公告實施以來，仍有不少機車騎士於開放停車之騎樓任意停放，影響行人通行權益，市政府交通處在騎樓轉角及連接行人穿越道處設置禁停貼紙，引導機車騎士依序停放。

不少車主反映，不清楚哪些路段可停、哪些不能停，市府只在網站公告，現場無標示。警方8日印製「騎樓停放機車小提醒」海報，在公告76處開放停放機車的騎樓張貼，除提醒機車騎士該處騎樓可停車，主要禁止「橫、斜向停車」、「轉角停車」及「綠腳丫上停車」，違者將依「道路交通管理處罰條例」舉發。