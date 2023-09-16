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台東釋迦災損 籲免現地勘查

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

海葵颱風造成台東農業災情慘重，農作物釋迦損失逾7億元，農業部農糧署受理災損補助，但因現地勘查標準不一又繁雜，鳳梨釋迦農昨到縣議會陳情，籲請中央比照其他農作物，保留災損證明後免勘。縣長饒慶鈴說，「中央對農民要心軟，手要寬，勘查不要嚴格」。

農糧署東區分署長徐煇妃說，颱風災後鳳梨釋迦不像大目釋迦災損情況普遍，只要有10級風以上大目釋迦災損，可免現地會勘。而鳳梨釋迦因栽培管理狀況、分布、地形、氣候等影響，災損情況不一致，經專家意見實際現地會勘了解災損。

饒慶鈴表示，釋迦災損不是只看成果或落果，還有長不大的小果與正準備開花授粉損害，鳳梨釋迦正值開始開花授粉，在海葵颱風受損嚴重，勢必衝擊產期，中央不能因看不到，補助就打折扣。

縣農會理事長、議員楊招信說，鳳梨釋迦受損預估逾30%，中央在災損補助應要比照大目釋迦從寬從速辦理，讓農民盡快復原果園，把剩下70%的果樹順利照顧，而不是等現地勘查。

「果園重建真的不能等啊！」釋迦青農蔡宗憲說，他們依規定將災損拍照留存，官員現地勘查百般刁難，不取信農民，還懷疑拍照有問題，災損不只成果或落果，還有小果和花，倒伏的果樹，也是因颱風損壞。

鳳梨釋迦 災損 海葵颱風

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