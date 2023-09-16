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大武崙沙灘 禁越新設浮球警戒線

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
海域設置新浮球警戒線（左），目前是高潮線起離岸55公尺，比以前拉近35公尺。記者游明煌／攝影
海域設置新浮球警戒線（左），目前是高潮線起離岸55公尺，比以前拉近35公尺。記者游明煌／攝影

基隆大武崙沙灘上月發生一天3人溺水死亡，市府封閉沙灘及潮境公園海域一周檢討相關改善措施。市府昨宣布，夏季救生員進駐時間結束，民眾進出水域，如超越新拉的浮球警戒線，可依違反發展觀光條例，處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

大武崙澳底沙灘屬開放型場域，水域屬北觀處，因夏季民眾戲水人潮眾多，為求安全考量，夏季期間派駐救生員協助救生宣導。

市府發言人余治明說，6月15日至9月14日安排基隆水上救生安全協會，派駐專業救生員在場執勤協助救生、宣導及警戒，昨起救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘請注意自身安全，並遵守現場安全宣導告示。

觀銷處代理處長郭憲平說，海域已設置新浮球警戒線，目前是高潮線起離岸55公尺，比以前拉近35公尺，請民眾注意安全。因大武崙澳底沙灘海域有海流、波浪及離岸流，為防海域遊憩事故發生，請遊客勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳、動力遊具或其他可能導致危險水域活動，避免發生意外。

現場嚴禁兒童單獨戲水，以免發生意外，民眾離岸勿遠，以策安全、呼籲民眾結伴而行，發布颱風海上警報海面風浪大、海面閃電打雷時，禁止下水，避免發生危險。

郭憲平指出，民眾未依現場安全宣導告示，得依發展觀光條例第60條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動，或不遵守水域遊憩活動管理機關，對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

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