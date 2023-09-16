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重新開放不到1個月…白楊步道 颱風崩塌再封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

太魯閣國家公園內的白楊步道去年底因大量土石崩塌，後半段連同水簾洞景點封閉10個月，8月中旬才恢復開放，9月初就因海葵颱風挾豪雨侵襲，多處崩塌、路基流失，再度封閉。管理處表示，邊坡仍有大水沖刷，還無法評估修復期程，待狀況穩定後才能進場搶修。

海葵颱風災後，太管處人員立即勘估園區災情，發現白楊步道沿線多處土石滑落，太小落石不斷。其中0.8公里處因土石沖刷，路基流失一半，護欄也被沖毀5公尺，災情嚴重。1.2公里處滑落的土石蓋住路面約2公尺高，邊坡持續有大水沖刷，1.4、1.65及1.7公尺高處都有土石滑落情況，部分護欄被落石砸毀。

太管處表示，颱風過後山區仍有持續降雨，山壁出水量大，邊坡仍不穩定，還無法進場施工，暫難估算修復時間，預計下周待邊坡穩定，才能展開災修工作。

去年11月11日步道終點的白楊瀑布上方邊坡大量落石崩塌，造成白楊吊橋觀景平台部分設施損毀，考量遊客安全，僅開放前半段並維修設施，8月15日才恢復全段通行，但因崩塌土石堆積河道內，恐危及瀑布下方觀景平台安全，並未同步開放。

海葵颱風 崩塌 落石

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