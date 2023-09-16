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驚險 頭城搶孤選手倒吊5分鐘

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
頭城搶孤賽暌違3年登場，時代力量隊呂姓選手從孤柱翻上孤棚時發生意外，整個人倒吊在孤柱上。記者陳敬丰／攝影
頭城搶孤賽暌違3年登場，時代力量隊呂姓選手從孤柱翻上孤棚時發生意外，整個人倒吊在孤柱上。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城搶孤因疫情停辦3年，今年復辦，前晚辦孤棚賽時卻發生選手從孤棚摔下，倒吊孤柱，消防局出動雲梯車耗時5分鐘才救援成功，挨批救援反應速度過慢，主辦安全措施不足，消防局指出，孤棚附近繩索眾多，雲梯車難以移動，絕無延誤。主辦單位表示可能與「觸碰禁忌」有關，專家則指出，出意外推給禁忌，難說服大眾。

超過7千人湧入搶孤民俗園區，晚上11時許開始比個人孤棚賽，輪到重頭戲團體孤棚賽，共12支隊伍參加，爭搶率先鋸下順風旗。比賽進行到11時50分許，第二柱的時代力量隊呂姓選手翻孤棚時摔落，整個人「頭下腳上」倒吊在孤柱上，現場民眾驚叫不已，大會廣播焦急要消防局雲梯車救援，其他選手也扛起沙袋嘗試幫忙。

雲梯車耗時5分鐘才穿過孤棚救下呂姓選手，救護車送往陽明交大附醫，幸無大礙。時代力量黨部痛批，救援反應速度過慢，主辦安全措施不足；其他隊伍選手也指出，全場只有1輛雲梯車與1輛吊車，難以覆蓋整個孤棚，根本無法及時救援。

消防局回應，孤棚附近繩索眾多，雲梯車難以移動，只能讓雲梯慢慢伸進孤棚中；雲梯的機械機制若碰到障礙物就會強制停止，救難人員操作時須非常小心，5分鐘抵達第二柱已是極限速度，絕無延誤救災。

頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村表示，大會安全措施沒有問題，本次搶孤賽意外可能和「觸碰禁忌」有關。民間傳統禁止女性進入搶孤場，今年卻出現女性領隊，比賽中段開始甚至有許多女性工作人員與媒體進入；往後會特別留意，若有需要會請示神明是否允許。

台中教育大學台文系主任林茂賢表示，搶孤有許多禁忌，「女性不得進入」是其中1條，但在現代社會中難免有性別歧視的疑慮，況且比賽時縣長林姿妙等人也有進入，主辦方不該雙標；搶孤是高危險的活動，主辦本應做好安全防護，出了意外就推給「違反禁忌」，恐怕難以說服社會大眾。

搶孤 禁忌 時代力量

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