基隆老大公廟「關龕門」 好兄弟回冥界在人間已多待1天

傳承169年歷史的鷄籠中元祭，今天傍晚於老大公廟舉行「關龕門」儀式，由副市長邱佩琳副市長、主普郭姓宗親會、議長童子瑋及各宗親會代表參，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」回到冥間。其他地方昨晚11時都已「鬼門關」，基隆的好兄弟多待一天享受供品。

關龕門（鬼門）儀式由道長帶領主普郭姓宗親會等貴賓，進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果；再將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，記錄關龕門時辰及姓名後，鎖上門鎖，完成整個關龕門儀式。

今天是農曆八月初一，農曆七月已過，但依照往例，老大公廟會晚一天關門，讓「好兄弟」來得及返回冥間，體現了鷄籠中元祭悲天憫人、博愛普施的精神。

接下來的交接手爐儀式在慶安宮舉行，在各姓宗親會的見證下，明年輪值主普的張廖簡姓宗親會代表，從今年當值的郭姓宗親會主委郭慶全的手中，接下手爐，象徵著中元祭文化的永續傳承。

副市長邱佩琳表示，今年的中元祭活動之所以能夠如此順利圓滿，歸功於郭姓宗親會以及其他相關單位的合作和努力。邱副市長強調，她相信中元祭每年都能帶來精彩的表現，為民眾提供難忘的文化體驗。

過去1個月的相關科儀，從開燈夜開始，再來是開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、開燈放彩、施放水燈頭、中元普度、跳鍾馗、關龕門一直到交接手爐，鷄籠中元祭保持了傳統文化獨特的祭典。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。