增劃編原住民保留地 累計完成逾2萬7千公頃
原住民委員會推動增劃編原住民保留地，目前累計已完成2萬7400公頃，其中台東縣有8700公頃。
原住民族委員會今日在台東縣成功鎮原住民文化館，邀請相關機關及族人，召開「台東縣增劃編原住民保留地專案加速推動方案執行成果」座談會。由原民會主委夷將．路拔兒Icyang．Parod主持。
夷將．拔路兒表示，增劃編原住民保留地政策自民國79年開始辦理到現在，原民會已經完成2萬7400公頃的增劃編原住民保留地，其中在台東縣的部分已完成8700餘公頃，原民會目前已研擬113年度增劃編原住民保留地專案加速方案，持續推動協助族人完成取回土地權利。
夷將．拔路兒提到，原民會在推動過程中成立跨部門的專案督導會報，有效加速各機關間的橫向聯繫，解決以往辦理增劃編原保地遭遇分割測量及土地登記執行上的問題及限制。此外，原民會在108年完成山坡地保育利用條例第37條修正案，刪除5年等待期規定，是促使族人能快速地取回土地的關鍵，加速政府歸還土地的效率。
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