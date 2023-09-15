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花蓮海岸現大量漂流木！縣府開放撿拾 民眾注意區域、條件規範

中央社／ 花蓮縣15日電
花蓮海岸堆積大量漂流木。示意圖／花蓮縣政府提供
花蓮海岸堆積大量漂流木。示意圖／花蓮縣政府提供

颱風海葵過境，花蓮海岸堆積大量漂流木，花蓮縣府公告即日起開放特定區域徒手撿拾，條件為長度2公尺以下、末段直徑小於20公分，或單支重量50公斤以下，撿拾時不得使用機具裁切。

花蓮縣府今天公告開放撿拾區域為和平溪以南至和仁卡南橋、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區、美崙溪出海口至台東縣界海灘、石梯坪漁港、縣管河川等區域，不包含和平工業區專用港、花蓮港等地，詳細開放地點、規範可至花蓮縣府官網查詢。

花蓮縣府指出，即日起開放撿拾，直到下次發布陸上颱風警報或豪雨特報為止，期間開放居住或設籍花蓮居民自由撿拾。

林業及自然保育署花蓮分署呼籲，僅開放徒手撿拾，不得使用機具裁切，撿拾條件為單支長度2公尺以下、末端直徑小於20公分或單支重量50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，無論是否為貴重木，都可在開放期間、區域撿拾。

林業署花蓮分署指出，民眾若發現漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，需通報花蓮分署或花蓮縣政府運回保管。

若加工轉售，須攜帶身分證件，到花蓮分署轄下新城、南華、萬榮及玉里等4個工作站辦理登記，貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，以取得漂流木合法產權證明；若為自行使用，則可直接攜回，不用登記。

花蓮 漂流木 颱風

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