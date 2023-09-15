林右昌承諾宜蘭1500戶社宅 縣府：都市計畫調整用地
內政部長林右昌今天到宜蘭視察蘭陽溪畔維管束漫生計畫，隨後和民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇到碧霞宮參拜，承諾將核定宜蘭社會住宅至1500戶、租金補貼3000戶等等。縣府建設處回應，當前首要任務是推動已核定的705戶設宅興建，後續則會透過都市計畫調整、尋找用地。
林右昌先到蘭陽溪畔視察維管束計畫，指出宜蘭縣府2007年提出相關概念，以河川為主幹，透過水路連結公園、廣場等景點，形成帶狀綠廊，就像是植物莖葉中的維管束；中央迄今已挹注超過2.7億元，完成宜蘭舊城、新護城河與員山水公園等區域。
林右昌表示本次工程總經費6200萬元，內政部核定補助5146萬元，預計今年11月發包、明年完成，串聯周邊水圳、自行車道與散步空間，具體工程包含耕地整理、浮洲溪水圳優化、壯圍堤防綠化與堤頂步道改善等。
林右昌隨後到宜蘭市碧霞宮偕陳俊宇參拜。陳表示，目前宜蘭縣經過核定的社會住宅是705戶，希望未來能提高到1500戶；另外也盼包租代管能從800戶提升到1500戶、租金補貼從1600餘戶提升到3000戶，讓年輕人可以安心成家。
林右昌表示，只要地方政府提出需求，且有足夠執行量能，相關要求都沒問題。社會住宅最大的瓶頸是用地，縣府若能找到足夠的空間，中央不會限制額度與數量，租金補貼等部分更沒有戶數上限。
縣府建設處回應，當然希望供給更多設宅，目前第一要務是協助位於宜蘭、羅東已經核定的705戶設宅取得執照並盡速開工，後續則會用都市計畫的方式調整，規畫閒置用地，並比照雙北的模式，與大型建設公司討論回饋供應性設施，實現居住正義。
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