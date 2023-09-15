基隆碇內吊橋動工整修 明年2月串連基隆河兩岸自行車道

基隆市暖暖區跨越基隆河的碇內吊橋，因垂直吊索斷裂封閉，今天起封閉整修，全橋96條垂直吊索更新、48處斜拉桿更新，預計明年2月農曆年前完工開放，讓基隆河兩岸自行車道可以重新串連。

工務處表示，碇內吊橋於98年11月23日竣工，迄今橋齡已達14年，吊橋橋長98公尺、塔高15公尺，去年10月橋梁檢測時發現有垂直吊索斷裂，且底部鏽蝕嚴重，經專業技師評估有立即危險性。

工務處說，施工有其風險與困難度，修復工程將進行全橋96條垂直吊索更新、48處斜拉桿更新、192公尺欄杆扶手更新及全橋鋼構油漆668平方公尺。

議員林旻勳指出，碇內吊橋是連結碇內及過港非常重要的橋梁，每天有許多民眾運動、健走和騎乘自行車，使用率很高，建議市府加強照明設施和防滑設施，成為春節旅遊亮點。

議員陳冠羽表示，吊橋從去年11月封閉至今，盼能明年春節前完工，未來加強檢測維管。

立法委員參選人、議員林沛祥說，公共安全最重要，因吊橋使用率高，民眾建議要有人數限制，應研議同一時段吊橋上容留人數，避免發生危險。

工務處說，會研議、公告限制同一時段容留人數，維護吊橋的安全。將與施工廠商共同協力，讓吊橋修復工程能如期如質完工，也讓基隆河畔自行車散步道能夠更為完善便捷，讓基隆河兩岸自行車道可以重新串連。