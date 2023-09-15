大武崙沙灘3死後夏季救生員撤離 越新警戒線最高罰5萬

基隆市大武崙沙灘上月發生一日3人溺水死亡案，市府宣布封閉大武崙沙灘及潮境公園海域一周檢討相關改善措施。市府今天宣布，即日起夏季救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘水域須注意自身安全，如超越新拉的浮球警戒線，可依違反發展觀光條例，處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

基隆市大武崙澳底沙灘屬開放型場域，水域屬北觀處，因夏季民眾戲水人潮眾多，為求安全考量夏季期間派駐救生員協助救生宣導。

市府發言人余治明說，市府6月15日至9月14日安排基隆水上救生安全協會，派駐專業救生員於現場執勤協助救生、宣導及警戒，今天起救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘請注意自身安全，並請遵守現場安全宣導告示。

觀銷處代理處長郭憲平表示，海域已設置新浮球警戒線，目前是高潮線起離岸55公尺，比以前拉近35公尺，請民眾注意安全。因大武崙澳底沙灘海域有海流、波浪及離岸流，為防範海域遊憩事故發生，請戲水遊客勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳、動力遊具或其他可能導致危險之水域活動，避免發生意外。

現場嚴禁兒童單獨戲水，以免發生意外，民眾離岸勿遠，涉水勿深，以策安全、呼籲民眾結伴而行，友伴警戒、呼籲民眾於發佈颱風海上警報海面風浪大、海面閃電打雷時，禁止下水，避免發生危險。