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大武崙沙灘3死後夏季救生員撤離 越新警戒線最高罰5萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海域設置新浮球警戒線，目前是高潮線起離岸55公尺，比以前拉近35公尺。記者游明煌／攝影
海域設置新浮球警戒線，目前是高潮線起離岸55公尺，比以前拉近35公尺。記者游明煌／攝影

基隆市大武崙沙灘上月發生一日3人溺水死亡案，市府宣布封閉大武崙沙灘及潮境公園海域一周檢討相關改善措施。市府今天宣布，即日起夏季救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘水域須注意自身安全，如超越新拉的浮球警戒線，可依違反發展觀光條例，處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

基隆市大武崙澳底沙灘屬開放型場域，水域屬北觀處，因夏季民眾戲水人潮眾多，為求安全考量夏季期間派駐救生員協助救生宣導。

市府發言人余治明說，市府6月15日至9月14日安排基隆水上救生安全協會，派駐專業救生員於現場執勤協助救生、宣導及警戒，今天起救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘請注意自身安全，並請遵守現場安全宣導告示。

觀銷處代理處長郭憲平表示，海域已設置新浮球警戒線，目前是高潮線起離岸55公尺，比以前拉近35公尺，請民眾注意安全。因大武崙澳底沙灘海域有海流、波浪及離岸流，為防範海域遊憩事故發生，請戲水遊客勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳、動力遊具或其他可能導致危險之水域活動，避免發生意外。

現場嚴禁兒童單獨戲水，以免發生意外，民眾離岸勿遠，涉水勿深，以策安全、呼籲民眾結伴而行，友伴警戒、呼籲民眾於發佈颱風海上警報海面風浪大、海面閃電打雷時，禁止下水，避免發生危險。

郭憲平指出，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依發展觀光條例第 60 條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

基市府今天宣布，即日起夏季救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘水域須注意自身安全。圖／基隆市政府提供
基市府今天宣布，即日起夏季救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘水域須注意自身安全。圖／基隆市政府提供

沙灘 基隆 颱風

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