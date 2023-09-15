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斥資2.3億 花蓮溫水復健泳池將重建

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣溫水復健游泳池將拆除重建，閉館期間，身心障礙縣民可到亞威中正館泳池水中復健。圖／亞威運動休閒世界提供
花蓮縣溫水復健游泳池將拆除重建，閉館期間，身心障礙縣民可到亞威中正館泳池水中復健。圖／亞威運動休閒世界提供

花蓮縣溫水復健游泳池因建物老舊，破損漏水，閉館5年，縣府爭取中央補助1億元，加上自籌款，預計以2億3000萬元拆除重建成全民運動館，已進入設計階段，預計後年完成。閉館期間，由亞威中正館提供身心障礙者水中復健服務。

花蓮縣身心障礙福利服務中心溫水泳池，因20多年沒修繕，建築及設施早已老舊損壞，地下室機房及屋頂漏水漏電，池底也嚴重漏水，加上不符合無障礙設施規定，107年閉館。

縣府原本規畫維修處理，評估經費高達3、4000萬元，乏人問津沒有廠商投標，改朝拆除重建為全民運動館規畫，工程經費約2億3000萬元，近日獲教育部體育署核定補助1億元，餘由縣府自籌。

社會處表示，新館除了會維持原有供身心障礙者游泳的復健池，還擴增樓層，增設健身、體適能中心、韻律教室、瑜伽教室、多功能教室等多元、適合各年齡層的運動空間，預計後年完工，再以OT方式委外經營。

閉館期間，縣府與亞威中正館合作，運用花蓮縣公彩盈餘分配基金辦理「花蓮縣身心障礙者水中復健活動」，已有7836人次使用。即起到年底，持身障證明的縣民，除了場館公休日，平日下午4時至晚間10時、周六、日下午2時至晚間10時，可到亞威中正館現場報名參加。

復健 花蓮 漏水

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