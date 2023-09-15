經費18.7億 宜縣清水大閘門改建決標

宜蘭縣府辦理五結清水大閘門改建工程，歷經8次流標，第9次招標於9月11日完成評選，13日縣府與廠商議價後決標，總工程經費18.7億元，目前預估2027年上旬完工，縣府指出，改建後寬度30.5公尺將是全國規模最大的水閘門。

冬山河下游的清水大閘門建於1968年，已使用超過半個世紀，主體結構受損，縣府向中央爭取13億元改建，2021年12月首次招標，卻始終沒有廠商願意投標。

縣府指出，招標期間經歷因烏俄戰爭原物料上漲，加上疫情與水域施工風險，廠商認為無利可圖，才乏人問津。

縣府政風處、水資處今年2月13日成立「五結防潮閘門改善工程機關採購廉政平台」，是宜蘭第一次針對工程設立的廉政平台，邀各單位、廠商乃至檢廉出席會議，確保招標過程公開透明，平台成立後，又經歷3次流標，終於在日前決標。

水資處指出，改建後的清水大閘門寬30.5公尺、高4公尺，規模將是全台之最，超過目前烏溪鳥嘴潭寬30公尺、高3公尺的引水設施。閘門主體採用不鏽鋼，非一般常用的碳鋼，整體造價雖高了約1億元，在靠海鹽份高的地區更加耐用，後續維管費用也較低。

縣府表示，改善工程總經費約18.7億元，包含12.7億元標案預算與6億元後續擴充款項，由中央全額補助，預估2027上半年完工。未來的新閘門除肩負防洪防潮功能，保障冬山河排水系統集水區民眾的生命財產安全，還能兼顧生態與觀光需求。