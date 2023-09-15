七堵建案損鄰復工 市府要求再度停工

基隆市七堵區一處建案工地5月間造成損鄰停工，7月間復工施作地下層必要設施，附近受災戶昨天在屋外掛白布條抗議。市府晚間表示，將要求工地再度停工，待安全措施及與受損住戶達成協議，市府才會允許復工。

北市「基泰大直」建案日前造成鄰宅坍塌，百一街受損住戶不滿市府處理損鄰進度，昨天在外牆懸掛「建商毀我房屋！抗議、一生心血誰來賠償？」白布條抗議。沈姓女子說，因為經濟問題，無法立即搬家，現在每天一早起床見到太陽，都有種重獲新生的感覺。

基隆市議員曾怡芳昨邀都發處人員會勘工地，質疑第三方結構技師尚未認證工地監控數據，為何讓建商復工，讓附近住戶擔心害怕？應以最高標準看待，呼籲市府未來面對有問題的建案，都比照，同時盡速擬定針對不良建案專屬標準流程。

基隆百一街一處地上13層、地下2層的集合住宅工地，開挖地下室時造成鄰宅受損，5月中基地旁有根電桿還陷落地底，市府勒令停工；7月中同意包商施作地下層必要設施，目前已完成地下2樓，正在施作地下1層工項。

都發處長謝孝昆說，基地損鄰部分，市府要求起造人及承造人負起完全責任，全面盤點、清查，並邀第三方專業技師協助確認損鄰狀況及安全評估。