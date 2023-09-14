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基隆建案損鄰受災戶睡不安穩 市府晚間要求二度停工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區一處建案工地5月間造成損鄰停工，7月間復工施作地下層必要設施，附近受災戶今在屋外掛白布條抗議。市府今晚表示，完成地下必要設施，已提升基礎穩定性及鄰房安全性，要求工地再度停工，待安全措施及與損鄰住戶達成協議，市府才會允許繼續施工。

基隆市議員曾怡芳今天上午邀都發處人員會勘工地，質疑第3方結構技師尚未認證工地監控數據，為何讓建商復工，讓附近住戶擔心害怕？晚間得知市府再度要求停工時表示，早應以最高標準看待，並呼籲市府未來面對有問題的建案，都應如此看待，同時盡速擬定針對不良建案專屬的標準流程，否則讓不肖建商鑽漏洞，後果沒有人能承擔。

基隆市百一街一處地上13層，地下2層的集合住宅工地，開挖地下室時造成鄰宅受損，5月中旬基地旁有根電桿還陷落地底，市府勒令停工，並在7月中同意包商施作地下層必要設施，目前已完成地下2樓，正在施作地下1層工項。

北市「基泰大直」建案日前造成鄰宅坍塌，百一路受損住戶不滿市府處理損鄰進度，在外牆懸掛「建商毀我房屋！抗議 一生心血誰來賠償？」白布條抗議。沈姓女子說，因為經濟問題，無法立即搬家，現在每天一早起床見到太陽，都有種重獲新生的感覺。

基市府都市發展處長謝孝昆今晚表示，今年5月17日邀第三方專業技師公會、工地監造建築師、專任技師會勘工地後，依第三方專業技師建議進行基地內水平支撐及排樁補強。因為剛開挖至地下2層，處於最危險狀態，基於安全考量，再經第三方專業技師建議，就基地基礎及地下層必要設施先行施作，另請營造廠於基地周邊持續監測。

謝孝昆說，有關基地損鄰部分，市府要求起造人及承造人負起完全責任，進行全面性盤點、清查，並邀第三方專業技師協助確認損鄰狀況及安全評估，要求優先啟動損鄰戶鑑定程序。等到包括工地安全措施、受損房屋安全維護、安全鑑定書等在內的建案緊急應變計畫，以及與損鄰住戶達成協議，取得共識，本會允許繼續施工。

基隆市七堵區一處建案工地造成損鄰事件，基隆市議長童子瑋（右一）和議員曾怡芳（右二）今邀市府人員會勘。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處建案工地造成損鄰事件，基隆市議長童子瑋（右一）和議員曾怡芳（右二）今邀市府人員會勘。記者邱瑞杰／攝影
基市府發言人余治明（右）和都市發展處長謝孝昆（左）今晚表示，造成損鄰的百一街建案要再度停工。圖／基市府提供
基市府發言人余治明（右）和都市發展處長謝孝昆（左）今晚表示，造成損鄰的百一街建案要再度停工。圖／基市府提供
基市府發言人余治明（右）和都市發展處長謝孝昆（左）今晚表示，造成損鄰的百一街建案要再度停工。圖／基市府提供
基市府發言人余治明（右）和都市發展處長謝孝昆（左）今晚表示，造成損鄰的百一街建案要再度停工。圖／基市府提供
基隆市七堵區百一街一處建案工地造成損鄰，市府今晚要求停工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區百一街一處建案工地造成損鄰，市府今晚要求停工。記者邱瑞杰／攝影

基隆 大直 工時 建築

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