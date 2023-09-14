基隆建案損鄰受災戶睡不安穩 市府晚間要求二度停工
基隆市七堵區一處建案工地5月間造成損鄰停工，7月間復工施作地下層必要設施，附近受災戶今在屋外掛白布條抗議。市府今晚表示，完成地下必要設施，已提升基礎穩定性及鄰房安全性，要求工地再度停工，待安全措施及與損鄰住戶達成協議，市府才會允許繼續施工。
基隆市議員曾怡芳今天上午邀都發處人員會勘工地，質疑第3方結構技師尚未認證工地監控數據，為何讓建商復工，讓附近住戶擔心害怕？晚間得知市府再度要求停工時表示，早應以最高標準看待，並呼籲市府未來面對有問題的建案，都應如此看待，同時盡速擬定針對不良建案專屬的標準流程，否則讓不肖建商鑽漏洞，後果沒有人能承擔。
基隆市百一街一處地上13層，地下2層的集合住宅工地，開挖地下室時造成鄰宅受損，5月中旬基地旁有根電桿還陷落地底，市府勒令停工，並在7月中同意包商施作地下層必要設施，目前已完成地下2樓，正在施作地下1層工項。
北市「基泰大直」建案日前造成鄰宅坍塌，百一路受損住戶不滿市府處理損鄰進度，在外牆懸掛「建商毀我房屋！抗議 一生心血誰來賠償？」白布條抗議。沈姓女子說，因為經濟問題，無法立即搬家，現在每天一早起床見到太陽，都有種重獲新生的感覺。
基市府都市發展處長謝孝昆今晚表示，今年5月17日邀第三方專業技師公會、工地監造建築師、專任技師會勘工地後，依第三方專業技師建議進行基地內水平支撐及排樁補強。因為剛開挖至地下2層，處於最危險狀態，基於安全考量，再經第三方專業技師建議，就基地基礎及地下層必要設施先行施作，另請營造廠於基地周邊持續監測。
謝孝昆說，有關基地損鄰部分，市府要求起造人及承造人負起完全責任，進行全面性盤點、清查，並邀第三方專業技師協助確認損鄰狀況及安全評估，要求優先啟動損鄰戶鑑定程序。等到包括工地安全措施、受損房屋安全維護、安全鑑定書等在內的建案緊急應變計畫，以及與損鄰住戶達成協議，取得共識，本會允許繼續施工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言