基市立委參選人關切學生吃的雞蛋 教育處：絕非進口蛋
雞蛋食安話題延燒，讓民眾不安。基隆市無黨籍立委參選人王醒之今天要求基隆市政府，說明學校營養午餐蛋品來源與把關機制。教育處回應，各校午餐全品項一律使用國產可溯源食材，雞蛋需逐顆噴印國產可溯源號碼，沒有讓學生吃進口蛋。
王醒之說，不論是上個月進口蛋違規使用抗生素，以及近日巴西進口雞蛋效期誤標，都造成民眾疑慮。台農雖表示全面下架巴西蛋，不再流入市面，食藥署也強調會嚴加查驗，但全國學生營養午餐使用的蛋品來源與食安把關機制，仍有家長有疑慮。
王醒之表示，台北、桃園、台中、台南、高雄市教育局，已公開強調營養午餐使用蛋品需依可溯源食材補助和符合午餐契約的規範，選用國產食材，否則將以違規處理，呼籲基隆市政府也應盡速公開說明，營養午餐採用蛋品來源與食安把關機制，維護學生健康。
基隆市教育處長劉美蘭今天說，全市各校營養午餐從2020年起，全品項一律使用國產可溯源食材，合約中有簽訂雞蛋須使用可溯源食材，以利追查國產雞蛋溯源流向。目前學校每日使用的雞蛋，都需要逐顆噴印國產可溯源號碼。
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