花蓮溫水復健泳池老舊漏水閉館多年 獲中央補助將重建

花蓮縣障礙溫水復健游泳池因建物老舊，破損漏水，閉館5年，縣府爭取中央補助1億元，加上自籌款，預計以2億3000萬元拆除重建成全民運動館，已進入設計階段，預計後年完成。閉館期間，由亞威中正館提供身心障礙者水中復健服務，憑身障證明即可現場辦理。

位於美崙地區的溫水復健游泳池，建於民國86年，有一大池、一小池及蒸氣室，水溫可維持約攝氏30度，提供身心障礙者在溫水中游泳復健，也是民眾冬天游泳的好去處。但因20多年沒有修繕，建築及設施早已老舊損壞，地下室機房及屋頂漏水漏電，池底也嚴重漏水，加上不符合無障礙設施規定，民國107年閉館。

縣府原本規畫維修處理，評估經費高達3、4000萬元，但沒有廠商投標，改朝拆除重建為全民運動館，工程經費約需2億3000萬元，近日獲教育部體育署核定補助1億元，餘由縣府自籌。

社會處表示，新館除了會維持原有供身心障礙者游泳的復健池，還擴增樓層，增設健身、體適能中心、韻律教室、瑜珈教室、多功能教室等多元、適合各運動空間，預計後年完工，再以OT方式委外經營。