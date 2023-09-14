「成為家人般的社工師」 宜蘭受助學生無懼艱苦立志

開學季來到，台灣世界展望會宜蘭辦公室陸續發放教育扶助金等超過1050萬元，助宜蘭超過1400位學子就學。在花蓮就讀社工系、即將畢業的小潔（化名）這個暑假到展望會實習，她也是受助學生，親歷弱勢家庭的艱辛，與受到幫助時的喜悅，立志成為「家人般的社工師」。

家住宜蘭的小潔是4個孩子中的老大，父母雖然都健在，但工作收入不高，常常難以支撐孩子們的學費，因此向展望會申請教育扶助金，得到每學期7500元的補助，小潔從小學時一直領到現在就讀大學四年級，明年即將踏出社會，既是大學畢業，也是受助生畢業。

展望會人員提起小潔，語氣中難掩心疼。即使有教育扶助金，家庭經濟狀況仍捉襟見肘，小潔平時為了節省開支，經常在宿舍開伙，或用速食料理包解決一餐；這2個月到展望會實習，也秉持著能省則省的作風，盡量減少伙食等各種開銷。

小潔卻將這個過程視為珍貴的回憶。她說，小時候受到幫助的當下非常開心，與社工師的接觸，也彷彿多了1位母親或朋友，叮嚀她即使離鄉背井、生活不易，也不要放棄學業，這使她堅定未來的道路：社工師。當前的大環境下，社工師工作極為不易，但小潔仍希望成為「像家人一樣」的社工師，將一直以來受到的幫助回饋他人。