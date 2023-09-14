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「成為家人般的社工師」 宜蘭受助學生無懼艱苦立志

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
小潔表示，從小受到許多人的幫助，將來想成為家人般的社工師，陪伴與幫助有需要的人。圖／台灣世界展望會提供
小潔表示，從小受到許多人的幫助，將來想成為家人般的社工師，陪伴與幫助有需要的人。圖／台灣世界展望會提供

開學季來到，台灣世界展望會宜蘭辦公室陸續發放教育扶助金等超過1050萬元，助宜蘭超過1400位學子就學。在花蓮就讀社工系、即將畢業的小潔（化名）這個暑假到展望會實習，她也是受助學生，親歷弱勢家庭的艱辛，與受到幫助時的喜悅，立志成為「家人般的社工師」。

家住宜蘭的小潔是4個孩子中的老大，父母雖然都健在，但工作收入不高，常常難以支撐孩子們的學費，因此向展望會申請教育扶助金，得到每學期7500元的補助，小潔從小學時一直領到現在就讀大學四年級，明年即將踏出社會，既是大學畢業，也是受助生畢業。

展望會人員提起小潔，語氣中難掩心疼。即使有教育扶助金，家庭經濟狀況仍捉襟見肘，小潔平時為了節省開支，經常在宿舍開伙，或用速食料理包解決一餐；這2個月到展望會實習，也秉持著能省則省的作風，盡量減少伙食等各種開銷。

小潔卻將這個過程視為珍貴的回憶。她說，小時候受到幫助的當下非常開心，與社工師的接觸，也彷彿多了1位母親或朋友，叮嚀她即使離鄉背井、生活不易，也不要放棄學業，這使她堅定未來的道路：社工師。當前的大環境下，社工師工作極為不易，但小潔仍希望成為「像家人一樣」的社工師，將一直以來受到的幫助回饋他人。

展望會宜蘭辦公室今年9月發放教育扶助金、營養扶助金與生活扶助金，動用超過1050萬元幫助宜蘭1408名弱勢學子或兒童。展望會表示，根據2022年的調查，國內有將近5000名孩童缺乏參考書或書桌等資源，更難以支付生活開銷，盼社會大眾踴躍樂捐，讓孩子有機會透過教育翻轉未來。

正在花蓮念社工系四年級的小潔（左三），既是受助生，也是一名準社工師，今年暑假到展望會實習。圖／台灣世界展望會提供
正在花蓮念社工系四年級的小潔（左三），既是受助生，也是一名準社工師，今年暑假到展望會實習。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會宜蘭辦公室今年9月陸續發放教育扶助金等超過1050萬元，助宜蘭超過1400位學子就學。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會宜蘭辦公室今年9月陸續發放教育扶助金等超過1050萬元，助宜蘭超過1400位學子就學。圖／台灣世界展望會提供

社工 宜蘭 家人

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