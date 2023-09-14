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魚腥廢水排深澳坑溪？ 基市環局調查
基隆市信義區深澳坑溪近來散發惡臭味，引發民怨，當地里長吳石金向環保局舉發，環保人員到場採集水樣化驗，一旁冷凍食品加工廠否認排廢水，也強調如有做得不好會改善。
「味道實在很臭，像是魚蝦海鮮腐敗的臭味。」住深澳坑路溪旁的住戶說，惡臭疑似從冷凍廠旁飄散而出，居民不滿該冷凍廠屢傳惡臭，前天到廠區抗議。
孝岡里長吳石金說，深澳坑溪是水源保護區，有魚腥味的水不能排入溪中，這家開業多年的食品加工廠，是向當地另一家冷凍工廠承租部分廠房，進行海產食品加工，居民反映常有惡臭傳出，嚴重影響居住品質。
工廠楊姓負責人員說，加工廠作業環境很乾淨，魚蝦內臟定期由回收業者載走，他們是合法工廠，會用水沖一下地面，不是洗魚蝦內臟汙水，沒有排魚腥水，如果有做得不好，有誠意改善。
環保局稽查人員前天到廠房排水溝及深澳坑溪採樣化驗比對，也在排水溝灑紅色色劑追查水流，查明廠區排水溝是否排入深澳坑溪。
環保局水質及土壤防治科長許何誠說，是否排放汙染性洗魚蝦廢水到溪流，已採證水質，要當場抓到排放行為不容易，多次據報到場已無排放行為，已加強埋伏蒐證，如果屬實可處3萬至300萬。
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