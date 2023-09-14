社福觀光交流 豐濱馬公結盟

花蓮縣豐濱鄉過去發送智慧手環給長輩，為全鄉居民投保團體傷害險等，吸引澎湖縣馬公市率團參訪取經。時隔半年，豐濱鄉與馬公市共同簽署結盟聯合聲明，雙方締結為姐妹市，將積極促進跨海合作交流。

豐濱鄉長邱福順帶領公所團隊，本月11日前往馬公市進行3天2夜參訪行程，受到市長黃健忠及公所團隊熱烈歡迎，熱情介紹當地特產及特色景點。

邱福順表示，豐濱鄉與馬公市的緣分，起源於市長對於鄉公所利用智慧手環，照護長者及弱勢的計畫深感興趣，今年2月便雙方就社福議題交流，保持友好關係。

邱福順說，馬公市近年觀光產業發展及文化傳承工作的成果有目共睹，公私協力推動地方創生的模式值得學習，尤其偏遠鄉鎮普遍面臨人口老化、對外交通不便的困境，如何建構屬於豐濱鄉的「幸福熟齡城鎮」，是鄉內整體發展願景，因此率公所團隊前往交流相關經驗。

馬公市長黃健忠指出，豐濱鄉近年推展觀光、社會福利的成績亮眼，將科技與醫療結合應用在長者照護的模式值得借鏡，期盼未來「豐濱照護模式」能成功複製到馬公市，造福更多需要社會福利關懷的長輩們。

兩公所團隊在交流後，昨在豐濱鄉民代表會主席司玉花、馬公市民代表會主席歐銀花見證下，邱福順與黃健忠共同簽署結盟聯合聲明，宣布豐濱、馬公兩地締結為姐妹市，期許未來在各施政面向持續加強交流，相互擷取長處及優點造福居民。