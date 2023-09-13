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宜蘭礁溪百年民俗盪鞦韆踢鈴鐺 高7公尺鞦韆架今綁藤立柱
傳承133年的中秋節盪鞦韆活動，宜蘭礁溪鄉公所今天在礁溪國小廣場以7公尺的杉木，豎立兩組提供比賽使用的鞦韆架，及另一組高度較低的體驗鞦韆；中秋節比賽當天分成公開組及挑戰組，公開男子取前10名、公開女子取前3名，男女第一名各得3萬元與1萬元獎金，挑戰組只要踢中鈴鐺就有獎賞，受理線上報名至24日。
「百年傳承歡盪中鞦」今舉行鞦韆架動土典禮，鄉公所邀請黃文夫師傅帶領後備憲兵搭建，黃師傅搭建鞦韆架的經驗逾半世紀，採用兩根高7公尺、直徑30公分、重逾百餘斤、樹齡60餘年的巨杉，他親自示範綑綁，以老藤綁紮固定，完全不用釘子，技術精湛，並教導學生以老藤綑綁杉木架，傳承傳統技藝。
礁溪國小活動現場預計搭設兩組7公尺、6公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組3.5公尺高的體驗鞦韆架。活動當晚除了盪鞦韆、踢鈴鐺比賽，還有社團大匯舞及蘭陽戲劇團演出「海神天后-林默娘」，並安排市集進駐，好吃好玩。
鄉長張永德表示，鞦韆架預定9月24日搭建完成、25日試盪，為祈求順利圓滿，迎請礁溪協天廟關聖帝君坐鎮壓煞祈安，公開組有男子組與女子組、挑戰組有青壯組與長青組、體驗組，凡報名參加盪鞦韆比賽，即送紀念衫。
公開男子組第1名至第10名、女子組第1名至第3名頒發獎金及獎盃；挑戰組是青壯組每踢中鈴鐺1次，獎金200元，限額最高獎金2000元，長青組每踢中1次鈴鐺獎金300元，限額最高獎金3000元，體驗組現場報名，參加即送柚子，有踢中鈴鐺者加碼送紀念品，送完為止，歡迎體驗有趣的盪鞦韆民俗文化。
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