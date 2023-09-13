快訊

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

香港羽賽／驚！戴資穎「寶島內戰」第二局退賽 送許玟琪晉級16強

總統大選最新民調出爐 民眾最希望、最不希望當選的都是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風侵襲花蓮明里大橋沉陷 14日起封橋爭取經費重建

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮明里大橋經橋測發現橋墩沉陷有安全疑慮，14日起封橋。圖／富里鄉公所提供
花蓮明里大橋經橋測發現橋墩沉陷有安全疑慮，14日起封橋。圖／富里鄉公所提供

九月初海葵颱風挾帶豪大雨來襲，花蓮縣富里鄉明里大橋龜裂，橋面沉陷。縣府兩度現場勘查評估，認為已有通行疑慮，縣府已向中央爭取重建，富里鄉公所明天上午9時將封橋，用路人須改道石平橋或東里車站涵洞通行。

全長300公尺的明里大橋靠近池上斷層，於民國76年4月完工，橋齡已有36年。本月3日因颱風來襲，橋面龜裂，還有沉陷情況。

鄉公所表示，縣府橋檢人員兩次到現場勘查評估結果，發現大橋上部結果沉陷超過7公分，伸縮縫有3到4公分的高低差，車輛行經時會明顯跳動，橋墩是主要沉陷點，原覆蓋土方及兩側土堤遭河水侵襲沖刷約1點8公尺，有明顯剪力裂縫及多處混凝土結構裂縫，已有安全疑慮。

縣府建設處長鄧子榆曾在行政院長陳建仁本月6日到花蓮視察災情時，當面簡報爭取經費，評估後建議全橋改建為寬度9公尺的簡支鋼箱梁橋，預計經費約需3.2億元，設計及施工時間約需25個月。

富里鄉公所今天表示，接獲縣府指示，考量鄉親通行安全，決定明天上午9時起展開封橋作業，封橋期間，必須改走石平橋或東里車站涵洞。

此外，海葵颱風來襲時造成鄉內多處道路積淹水，鄉公所已排定9月15、16、18及20日，進行全鄉性的公共環境消毒，噴藥防治小黑蚊及登革熱。鄉公所提醒，本土登革熱疫情持續升溫，民眾雨後務必清理家戶周遭，減少病媒蚊孳生。

花蓮明里大橋經橋測發現橋墩沉陷有安全疑慮，14日起封橋。圖／富里鄉公所提供
花蓮明里大橋經橋測發現橋墩沉陷有安全疑慮，14日起封橋。圖／富里鄉公所提供
海葵颱風肆虐後，花蓮明里大橋橋面出現裂縫，14日起封橋。圖／富里鄉公所提供
海葵颱風肆虐後，花蓮明里大橋橋面出現裂縫，14日起封橋。圖／富里鄉公所提供

海葵颱風 花蓮 淹水

相關新聞

颱風侵襲花蓮明里大橋沉陷 14日起封橋爭取經費重建

九月初海葵颱風挾帶豪大雨來襲，花蓮縣富里鄉明里大橋龜裂，橋面沉陷。縣府兩度現場勘查評估，認為已有通行疑慮，縣府已向中央爭...

宜蘭礁溪百年民俗盪鞦韆踢鈴鐺 高7公尺鞦韆架今綁藤立柱

傳承133年的中秋節盪鞦韆活動，宜蘭礁溪鄉公所今天在礁溪國小廣場以7公尺的杉木，豎立兩組提供比賽使用的鞦韆架，及另一組高...

藍皮列車難得行駛宜蘭線 猴硐火車站：遊客增一半搶拍

一向行駛在台鐵南迴線的藍皮解憂號，9日起難得行駛「宜蘭線」，從南港車站沿途停靠七堵、猴硐、瑞芳、頭城、宜蘭等站點，連續多...

門諾醫院忘憂輔具展開張 助行器詢問度高

門諾醫院接受花蓮縣府委託開辦輔具中心，提供輔具租借與諮詢。適逢9月失智症月，為讓更多人了解失智症患者如何使用輔具，院方舉...

喚起尊重動物生命 台東首辦197縣道被路殺的野生動物普渡

台東縣池上鄉民間動保團體結合宮廟今天首次舉辦一場「野生動物」普渡宗教法會活動，祭拜急救中或意外死亡的動物，同時藉此喚起大...

山裡來的孩子樂見抹香鯨 今年最大群20隻花蓮外海現身

花蓮海域今年夏天相當熱鬧，從5月開始，已連續5個月都有抹香鯨出沒，來自萬榮鄉布農族部落的馬遠國小30名小朋友今天搭乘多羅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦