颱風侵襲花蓮明里大橋沉陷 14日起封橋爭取經費重建

九月初海葵颱風挾帶豪大雨來襲，花蓮縣富里鄉明里大橋龜裂，橋面沉陷。縣府兩度現場勘查評估，認為已有通行疑慮，縣府已向中央爭取重建，富里鄉公所明天上午9時將封橋，用路人須改道石平橋或東里車站涵洞通行。

全長300公尺的明里大橋靠近池上斷層，於民國76年4月完工，橋齡已有36年。本月3日因颱風來襲，橋面龜裂，還有沉陷情況。

鄉公所表示，縣府橋檢人員兩次到現場勘查評估結果，發現大橋上部結果沉陷超過7公分，伸縮縫有3到4公分的高低差，車輛行經時會明顯跳動，橋墩是主要沉陷點，原覆蓋土方及兩側土堤遭河水侵襲沖刷約1點8公尺，有明顯剪力裂縫及多處混凝土結構裂縫，已有安全疑慮。

縣府建設處長鄧子榆曾在行政院長陳建仁本月6日到花蓮視察災情時，當面簡報爭取經費，評估後建議全橋改建為寬度9公尺的簡支鋼箱梁橋，預計經費約需3.2億元，設計及施工時間約需25個月。

富里鄉公所今天表示，接獲縣府指示，考量鄉親通行安全，決定明天上午9時起展開封橋作業，封橋期間，必須改走石平橋或東里車站涵洞。