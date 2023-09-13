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宜蘭礁溪中秋盪鞦韆 男子組冠軍3萬元

中央社／ 宜蘭13日電

傳承133年的宜蘭縣礁溪鄉中秋節盪鞦韆活動將於29日舉行，今天舉行鞦韆架動土典禮。礁溪鄉公所表示，男子組冠軍頒發獎金新台幣3萬元、女子組冠軍1萬元，歡迎報名參加比賽。

動土典禮今天在礁溪國小舉行，負責鞦韆架工程的師傅黃文夫示範鞦韆架綑綁技藝，教導礁溪國小學生動手以老藤綑綁杉木架，傳承傳統技藝。

礁溪鄉長張永德表示，礁溪鞦韆架（中秋棚）特色鮮明，採樹齡60餘年的巨杉，黃文夫搭建鞦韆架經驗逾半世紀，使用老藤綁紮固定技術，完全不須釘子，垂掛盪板的手握桿也以竹子取代繩索，技藝精湛，材料都是到五峰旗山上取材。

張永德表示，鞦韆架使用的2根主柱杉木，高7公尺、直徑30公分，重逾百餘台斤，搭建時，先以挖土機挖1公尺深，再以吊車吊起巨杉埋入土壤固定，另以數支杉木支撐，工程浩大。

礁溪鄉公所指出，這次將搭設2組各6公尺高的鞦韆架供比賽使用，再搭設1組3公尺高的體驗鞦韆架，鞦韆架預定24日搭建完成，25日試盪，29日中秋節當天在礁溪國小舉辦「百年傳承歡盪中鞦」活動。

礁溪鄉公所表示，報名組別分為「公開組」男子組與女子組、「挑戰組」青壯組與長青組和「體驗組」3組。男子組前10名頒發獎金和獎盃，冠軍3萬元，女子組前3名頒發獎金和獎盃，冠軍1萬元。

此外，礁溪鄉公所指出，青壯組每踢中鈴鐺1次獎金200元，限額最高獎金2000元，長青組每踢中1次鈴鐺獎金300元，限額最高獎金3000元，體驗組則是當天現場報名參加即送1顆柚子，踢中鈴鐺者加碼送1份紀念品，送完為止。

中秋節

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