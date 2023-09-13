門諾醫院忘憂輔具展開張 助行器詢問度高

門諾醫院接受花蓮縣府委託開辦輔具中心，提供輔具租借與諮詢。適逢9月失智症月，為讓更多人了解失智症患者如何使用輔具，院方舉行輔具展覽，吸引許多病患家屬了解、試用。

花蓮縣政府推估，花蓮失智人口數約達4866人，其失智診斷比率高居全國之冠。隨著病情每況愈下，失智症患者除了記憶力減退，還會影響認知功能，包括語言能力、空間感、計算力及判斷力等，可能失去行走、說話能力，進食、如廁都有困難。這時若有輔具協助，不僅病患生活方便，也能減輕家屬壓力。

洪姓家屬說，85歲婆婆中度失智，想要在附近散步，卻因為腳無力，必須走走停停，自己只能帶著板凳讓婆婆坐著休息。今天看到輔具中心有助行器，能讓老人家扶著走路，累的時候可固定坐著，跟輪椅比起來更輕更方便，決定進一步瞭解，與花蓮輔具中心申請。

陳姓家屬現身分享，75歲媽媽失智症需要全心全力照顧，上下樓上廁所行動不便，請輔具中心到家裡評估，像是有助行器租用、浴室地板放置防滑墊等，依照媽媽的狀況量身定做。過去從未意識到媽媽需要輔具，直到真正用上才發現它的重要性，提高媽媽自主能力，減輕家人負擔。

花蓮縣政府於2019年起，委託門諾醫院辦理花蓮縣輔具資源中心，提供10大類輔具展示，到宅輔具評估和輔具維修服務累計超過7萬人次。門諾醫院指出，台灣有9成上失智者都住在家中，其中輕度以下者更高達約75％，若在失智症初期透過使用輔具與設置無障礙環境，就能協助維持自理能力，有助病程控制及減緩惡化失能速度。

「失智症輔具展覽—忘憂雜貨店」即日起展覽至12月13日，9月28日前的周一至周五上午8點半到11點半，現場提供輔具展示和試用，並安排專人解說，民眾若有相關輔具諮詢需求，可撥打(03)8225365。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線