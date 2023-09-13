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喚起尊重動物生命 台東首辦197縣道被路殺的野生動物普渡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣池上鄉民間動保團體結合宮廟今天首次舉辦一場「野生動物」普渡宗教法會活動，祭拜急救中或意外死亡的動物，同時藉此喚起大家尊重野生動物的生命。記者尤聰光／攝影
台東縣池上鄉民間動保團體結合宮廟今天首次舉辦一場「野生動物」普渡宗教法會活動，祭拜急救中或意外死亡的動物，同時藉此喚起大家尊重野生動物的生命。記者尤聰光／攝影

台東縣池上鄉民間動保團體結合宮廟今天首次舉辦一場「野生動物」普渡宗教法會活動，祭拜急救中或意外死亡的動物，同時藉此喚起大家尊重野生動物的生命。

鄉長林建宏說，這次野生動物普渡活動後，公所配合整個友善環境及慢生活，和在地動保團體已陸續推動設置友善動物的告示牌，提醒旅客進到池上鄉，能放慢車速，小心行駛。

池上鄉富興村玄天宮今舉辦中元普渡法會，但這次普渡的主角是197縣道週邊，因急救死亡或被路殺的野生動物，包括動保團體及工程單位都共同響應捐贈祭品。

當地動保團體，拿出12年來的數據調查，有20種最常被發現遭到路殺的動物，其中鳥類和爬蟲類最多。統計從2017年至今，總共806筆就是在197縣道跟東9線死亡的動物。

池上青年培力工作站計畫主持人林耿弘說，藉此活動可以來做環境教育，讓大家知道日常生活中可能有些時候也會造成動物的不便或不安全。

台東縣青銀共創協會生態組長林國欽表示，這是台東縣第一次民間團體為死亡的野生動物舉辦普渡法會，呼籲未來的工程施工，能增加生態檢核項目，尊重野生動物的生存權。

台東縣池上鄉公所配合整個友善環境及慢生活，和在地動保團體已陸續推動設置友善動物的告示牌，提醒旅客進到池上鄉，能放慢車速，小心行駛。記者尤聰光／攝影
台東縣池上鄉公所配合整個友善環境及慢生活，和在地動保團體已陸續推動設置友善動物的告示牌，提醒旅客進到池上鄉，能放慢車速，小心行駛。記者尤聰光／攝影

動保團體 台東 法會

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