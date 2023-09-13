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知本濕地遭人為排水 生態受創

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東知本濕地緊鄰出海口，近日濕地被人開鑿渠道直接引水入海，濕地乾涸見底，滿地都是死亡貝類。記者徐白櫻／攝影
台東知本濕地緊鄰出海口，近日濕地被人開鑿渠道直接引水入海，濕地乾涸見底，滿地都是死亡貝類。記者徐白櫻／攝影

台東知本濕地緊鄰海岸，連日下雨導致濕地水位上升影響周邊農地排水，日前遭人挖掘排水道導致濕地幾近乾涸，貝類、魚屍遍布，保育人士憂心生態受創，冬候鳥不來，呼籲縣府積極研議讓農民與濕地共存方案，不要讓這種情況年年上演；縣府表示，改善排水方案持續推動中。

台東射馬干溪下游鄰近出海口處被稱為知本濕地，面積達200餘公頃，也有夢幻湖之稱，此處濕地未被內政部公告國家重要濕地，卻是國際鳥盟公認「重要野鳥類棲息地」，常見鷺科及鴨科水鳥棲息。

濕地位處溪流末端，今夏多次颱風來襲雨量充沛，水位上升溢流至上游果園，原本沒有排水口的濕地，近期突然出現寬廣溝渠，水直接流入大海，濕地水位驟降見底，貝類及魚隻死亡，空氣中飄散惡臭，成群白鷺鷥在日漸乾涸濕地覓食。

缺水慘況引發保育人士憂心，荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷說，知本濕地常上演地方居民自掘渠道解決排水不良問題，生態若被破壞，需很長時間才能復原，解決之道是另闢農用排水，但規畫須謹慎，不能阻斷濕地水源。

縣府建設處說明，濕地範圍須被納入治理計畫才能啟動，縣府2018年即啟動治理規畫，被退件後重新修正，最新計畫是在北岸保安林開鑿20公尺大排，已召開4次說明會，初步取得居民共識，近期將重送審，只要通過就能進行射馬干大排分洪工程。

濕地 台東

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