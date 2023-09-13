全台唯一出生增加 台東頭胎領4萬

少子化趨勢，高屏澎東等縣市紛紛加碼生育津貼，高雄市去年新生兒驟降到1萬6133名，創12年新低，今年上半年仍持續減少百餘人，市府日前宣布生育津貼前3胎各補助3萬元；屏縣去年新生兒4158人也新低，今年生育津貼調至2萬元；台東是全台唯一新生兒正成長縣市，今年1至8月再次成長，縣長饒慶鈴宣布，明年第1胎生育補助加碼至4萬元；澎湖縣第1胎補助3萬，第3胎可補助7萬元。

台東大學幼教系教授郭李宗文指出，加碼生育補助宣示意義大於金錢成長，樂見政府把稅收挹注人口成長。對想生孩子家長，生育補助當然多多益善，但生養小孩花費大，新手爸媽育兒指導政策要持續推動，也應廣設托嬰中心，讓家長照顧小孩、育兒無後顧之憂。

高雄市今年1至8月新生兒減少百餘人，市府表示，為支持市民生育、減輕育兒負擔，以「津貼補助」及「完善托育服務」並行，從懷孕到養育陪伴，體貼育兒家庭、照顧弱勢，營造友善育兒環境，除補助產檢交通費，生育津貼每胎3萬元，亦可依胎次換取價值3萬至6萬元坐月子到宅服務。

國民黨市議員邱于軒說，年輕人在高雄非常辛苦，尤其房價飆漲，薪資未相對提升，生活壓力很大，雖然補助不嫌多，但補助非絕對誘因，要改善整體育兒環境。

屏東縣府表示，今年補助每名新生兒津貼2萬元，與縣內各鄉、鎮、市公所生育補助不排斥，另推育兒手冊，包含孕媽咪產後衛教諮詢、托育費用、月嫂服務等，盼提高生育意願。

台東縣社會處昨辦新生兒生日禮記者會，饒慶鈴開心宣布今年1至8月新生兒數比去年同期增56人，台東縣明年起第1胎生育補助將由3萬加碼至4萬元，持續推動台東為育兒友善城市。另池上、長濱、延平鄉等也加碼每名新生兒再發2萬元。

澎湖縣府表示，今年1至8月新生兒數506人，比去年同期減18人，為鼓勵生育，縣府補助金自2016年起即提高為第1胎3萬、第2胎5萬、第3胎7萬，育兒津貼、托育補助已取消排富，還提供嬰兒用品補助每月1500元，最多補助24個月。