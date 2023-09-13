蘭陽媽祖節遶境 將設50個點心站

近百公里海、陸巡航遶境的蘭陽媽祖文化節即將在22日起一連舉行3天，今年首度邀請縣內外遊客搭乘賞鯨船跟媽祖一起出海巡航，縣府昨指出，出海巡航開放600個名額已額滿，歡迎民眾加入陸上巡航遶境，沿途設有50個站點提供點心小吃，方便民眾隨時加入行腳行列。

縣府民政處長吳志宏昨在縣務會議表示，這次媽祖節活動有四大主軸，包括乘風海上、行腳蘭陽、鑽轎腳消災厄、平安符送平安。

海上巡航部分，從南方澳漁港出海到頭城鎮烏石港碼頭，全長約60幾公里，在烏石港下船後展開陸巡遶境3天2夜，長約30幾公里，最後返回南方澳出發地點的南天宮；此外海陸遶境沒有經過的鄉鎮，包括員山鄉、三星鄉、壯圍鄉及五結鄉，採取媽祖車巡方式遶境祈安。

吳志宏表示，陸上遶境會有21個鑽轎腳的地點，同時發送平安符，沿路至少有50處提供點心小吃站，尚不包含民眾自動設置的點心站，只要參加活動的民眾沿路都有吃喝足以飽餐；今年還有集章趣活動，只要完成報名參加海陸巡航遶境並且集滿5個戳章，可獲得獨家的媽祖紀念衣帽，歡迎民眾參與一年一度的宗教盛會。