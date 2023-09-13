大直案為鑑 基隆停六停車場開發暫緩

基隆市政府原要在祥豐街「停六停車場」興建立體停車場，考量基地距民宅僅50公分，有鑑於台北大直發生建案損鄰案，基隆引以為戒，昨宣布暫緩停車場開發案，將重新評估地區整體發展需求，採都市更新方式整體開發。

停六停車場位於基隆市要塞司令部旁土地，現況可停放約120輛車的空間，屬財政部國有財產署所有。

市府發言人余治明說，市府評估停六停車場工地距民宅只有50公分，如造成民宅結構問題，將是難以彌補的社會成本，決定採用區域整體都更作為，避免民眾權益受損。

工務處長陳耀川說，停車場緊鄰民宅與要塞司令部古蹟，施工難度高，工程開挖階段如產生震動、土壤流失、道路地層下陷等情況，皆具有高度風險。

都發處長謝孝昆指出，該停車場基地畸零細碎，且周邊建物老舊，後續將重新評估地區整體發展需求，廣納公共與商業設施建設，採都市更新開發，引入民間投資資源，並於開發階段增加停車空間規畫。

未來是否採公辦都更？謝孝昆指出，原則上會由市府協助整合，未來權利如何分配、坪數如何轉換及民眾參與意願等，待進一步研議、協調。市府會在明年編列預算，成立都更辦公室加強推動都更。

立委蔡適應說，大沙灣停車不易，假日有觀光車潮，當初他爭取停車場興建案，獲中央補助6成，今年初他在市府交通處請託下，向公路總局協調保留經費到6月，市府以工安因素撤銷，他認為工安當然是重要考量，尊重專業評估，但市府應採取更積極作為，早日讓附近居民停車需求獲得緩解。