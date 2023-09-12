基隆中正路民宅落石改善議員批更嚴重 公所：範圍並不相同

基隆中正路一處民宅邊坡由於岩盤不穩固，過去曾發生多次土石滑落現象，困擾當地居民已久，在今年由中正區公所發包並完成邊坡加固工程。但議員許睿慈指出，廠商施工完畢後土石滑落現象不僅沒有改善，甚至導致鄰房受損。區公所表示，範圍並不相同。

許睿慈說，中正路一處民宅旁邊坡由於岩盤不穩固，過去曾發生多次土石滑落現象，尤其雨季時更容易導致碎石、泥沙流入隔壁民宅，困擾當地居民已久，經過多次會勘後，終於在今年由區公所發包並完成民宅旁邊坡加固工程。

許睿慈表示，9月初，民眾陳情此處邊坡在廠商施工完畢後，土石滑落現象不僅沒有改善，甚至導致鄰房受損，尤其颱風海葵來臨時，土石流入家中的狀況比以往更嚴重，讓週遭住戶苦不堪言，今天區公所等相關單位會勘改善。

許睿慈說，民眾一直期待區公所邊坡相關工程完成後，可以擺脫提心吊膽的生活，殊不知施工後狀況反而更嚴重，甚至對周遭民宅也造成損害。

對此，中正區公所回應，土石滑落區域非工程發包時與廠商所約定之施工範圍，如有相關疑慮應請土地持有人自行處理。

許睿慈認為，施工有問題才導致土石滑落狀況更嚴重，跟施工範圍沒有關係。過去幾年土石滑落現象，不僅導致在地居民財產損失，也危害到附近住戶安全，要求相關單位負責到底。