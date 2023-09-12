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台東農損申報人數眾多 縣府：地政處調派人力進駐支援

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府地政處今天起派員進駐台東市公所協助農民申報農損。圖／台東縣府提供
台東縣府地政處今天起派員進駐台東市公所協助農民申報農損。圖／台東縣府提供

海葵颱風台東帶來嚴重農損，中央公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，許多農民趕在期限內申報農損，近日台東市公所擠滿人。縣長饒慶鈴指示，地政處今天起派員進駐台東市公所協助申報，設立「地籍謄本快速櫃台」，加速申報流程。

受海葵颱風影響，台東縣農業損失金額超過7億元，被害面積超過5600公頃，釋迦、香蕉、臍橙、文旦柚、白柚等農作物損失慘重，各鄉鎮公所9月5日起至14日止受理災損申報。

開放申報以來，台東市公所連日湧入大量申請案件，排隊耗時引發農民抱怨。

縣府表示，地政處今起在台東市公所成立地籍謄本快速櫃台，加速農友申領補助流程，協助農民早日復耕生產，期以縣市合作模式，共創雙贏。

台東 海葵颱風 農民 災損

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