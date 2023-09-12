基隆興建「停6」停車場喊停 藍綠交鋒爭議起

基隆市政府原要在祥豐街「停六停車場」興建立體停車場，總預算4.54億元，中央補助近六成，但市府今天宣布暫緩興建，認為距民宅過近，以台北大直案為戒，將重新評估地區整體發展需求，採都市更新方式整體開發。立委蔡適應說，工安當然是非常關鍵的考量因素，不過市府應採取更積極作為，早日讓附近居民停車需求獲得緩解。

中正區六停車場，旁邊有大沙灣歷史園區等歷史文化古蹟，基隆市政府爭取前瞻計畫補助，新建地下1層、地上4層，共281席停車位的立體停車場。原本的總經費2.5億元，中央補助1.5億元，到去年底因物料上漲及變更設計等因素，總預算增至4.54億元，市府自籌從1億元增至近3億元，但工程今年6月流標。

民進黨立委蔡適應表示，大沙灣一帶停車不易，尤其假日觀光車潮，因此他積極爭取基隆要塞司令部停車場興建案並獲中央同意補助六成經費，今年初他也在市府交通處請託下，再三向交通部公路總局協調保留經費到6月。對於市府以工安因素撤銷採購，他認為工安當然是非常關鍵的考量因素，重專業評估結果，不過市府應採取更積極作為，早日讓附近居民停車需求獲得緩解。

民進黨議員張顥瀚說，市府以停六工程可能損鄰就不興建，理由是「因噎廢食」，難道捷運會經過民眾損鄰就不用蓋了嗎？市府以大直民宅下陷的工安意外當擋箭牌，是發包不力的不作為。

民進黨議員許睿慈認為，停六停車場的興建豐稔街及祥豐街附近居民引頸企盼，好不容易經費獲保留，市府輕易放棄，無法接受。

國民黨議員藍敏煌則指出，規畫要從長遠來看，大直案震驚社會，受害者慘況感同身受，目前市府發現停六停車場預定地由於緊鄰民宅，大家都希望大直的民宅坍塌在基隆發生，他支持市府改以都市更新方式擴大開發，對地方整體區域發展有很大的效益。

市府發言人余治明說，因台北發生民房下陷案，市府發現停六停車場工地距離民宅最近僅有50公分，如造成民宅結構問題，將是難以彌補的社會成本，決定採用區域整體都更作為，避免民眾權益受損。