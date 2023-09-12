花蓮石雕藝術季9月30日登場 5國10名藝術家駐地創作

花蓮縣文化局將於9月底舉辦為期1個月「花蓮國際石雕藝術季」，今年主題為「石宇宙STONEVERSE」，展示石材從原石到產品化，再到石雕季呈現創作的多元樣貌。由於前兩年疫情無法邀請外國藝術家，這次文化局邀請5國10名藝術家駐地創作，讓石雕藝術與花蓮山海產生美麗火花。

花蓮縣府自1995年起，每2年辦理1次國際石雕藝術季，後來改成3年1次，今年是第13屆，9月30日至10月29日在花蓮縣文化局園區舉行。文化局今天特別將記者會辦在全台唯一的蛇紋石加工廠，邀請打擊樂團用石頭製成的打擊樂器，搭配廠內洗石機器的水聲效果，展現花蓮獨有的音樂表演。

這次石雕藝術季將結合各種媒材，策展人胡朝聖表示，這次用宇宙大爆炸的理論，定調主題為石宇宙，主要原因是重新思考石材有什麼發展的可能性，過去28年石雕藝術季只專注在石雕、石材，發展有侷限，呈現的方式應該要利用各種媒材，才有更多的可能性。

胡朝聖說，藝術品不應該只有一種表現方式，因此，展覽利用NFT、聲音、攝影等，記錄石材的各種樣貌，到時候會有2千多個NFT贈送給觀眾，藝術品除了欣賞，還有機會在虛擬世界裡擁有藝術品，這也是未來的趨勢。

今年石雕季特展名稱為「心形之爆」，以「石本」、「石心」及「石形」的概念貫穿整體，呼應石宇宙不侷限單一類別創作媒材，扣合「石」的主軸，延伸出各種媒介和想像。本次「戶外創作營」，今年將由法國、義大利、德國、保加利亞與伊朗，共10位國際雕塑家進行為期1個月的駐地創作。

除了精彩特展與戶外創作營外，在石雕季期間每周六、日於文化局你來廣場、詩路有藝術市集，以及石破天驚工作坊，每周有不同主題提供多元的美食、文創及手作體驗。