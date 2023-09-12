台東知本濕地乾涸見底…貝類、魚屍遍布 鳥友籲「救救濕地」

台東知本濕地緊鄰海岸，連日降雨溢流農地影響作物生長，日前不明人士挖掘排水道導致濕地乾涸見底，貝類、魚屍遍布。愛鳥及保育團體憂心生態受創，冬候鳥無法棲息，呼籲縣府研議共存之道，不要讓這種情況年年上演。建設處表示，治理計畫送水利署審核，希望早日通過啟動分洪計畫。

射馬干溪下游鄰近出海口處被稱為知本濕地，面積廣達200多公頃，也有夢幻湖之稱，此處濕地未被內政部公告國家重要濕地，卻是國際鳥盟公認的「重要野鳥類棲息地」，常見鷺科及鴨科水鳥在此棲息。

濕地位處溪流末端，今夏多次颱風來襲雨量充沛，水位上升溢流至上游果園，原本沒有排水口的濕地突然出現寬廣溝渠，水直接流入大海，濕地水位驟降見底，成群白鷺鷥在日漸乾涸的濕地覓食。

近日釣客發現濕地的水不見了，貝類及魚隻死亡，空氣中飄散惡臭味，缺水慘況也引發保育人士憂心，荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷說，知本濕地常上演地方居民自掘渠道解決排水不良問題，生態若被破壞需要很長一段時間才能復原，根本解決之道是另闢農用排水，但規畫過程須謹慎，不能阻斷濕地水源。