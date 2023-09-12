基隆老鷹嘉年華人偶亮相「全都孕」 周六森巴熱情遊行

基隆海洋老鷹嘉年華將於16日下午3時登場，基隆市長謝國樑今天在文化廣場社區藝術創作坊，與表演團隊宣布啟動，當天下午市區將封街踩街大遊行，各種海洋生物人偶如老鷹、海龜、小管、花車等今天亮相，所有生物都「懷孕」，展現生命力。謝國樑說，歡迎大家來感受基隆獨特的洋洋風與熱情魅力。

謝國樑說，基隆海洋老鷹嘉年華邁進第13年，在擔任立委時便積極協助活動的推展，感謝各界熱心投入並響應活動，今年融入社區營造理念，並邀請公益團體一同參與，活動以「藝想海洋 有愛城市」為主題，並在遊行沿線設立攤位，讓大家快樂遊行，度過歡樂周末。

大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖提到，海洋老鷹嘉年華歷任3任市長，從社區營造的理念發展活動，逐步邁向城市節慶活動，遊行道具融入基隆好孕概念，希望鼓勵年輕人增加生育率。

今天啟動式邀請基隆市盲人福利協進會及啟明關懷弱勢協會，帶來充滿溫度的精彩表演，大壯觀願景發展協會及八堵國小森巴鼓隊的表演。除了森巴舞表演，特邀以華麗仙俠人物服裝亮相，無限人形劇場Cosplay，以布袋戲服結合戲劇表演，耳目一新。

即日起至15日在文化廣場及9月16日的國門廣場，開設彩繪波浪鼓DIY體驗，民眾可線上免費預約報名，彩繪專屬遊行小物。

16日踩街活動下午3時於國門廣場起走，行經忠一路、仁二路、愛二路、仁三路、愛三路再回到國門廣場，以豐富表演及魅力服飾，打造繽紛嘉年華遊行，邀大家一同體驗基隆海洋城市特色。當日下午1時至7時間在國門廣場，也將有超過25攤的海洋市集，包含在地伴手禮、文創小物及消暑飲品等，讓來訪民眾好吃好玩又好逛。