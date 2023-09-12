快訊

新竹金雅重劃區吸引竹科人換屋 房價5年翻倍現賺一套房

王力宏演唱會喊「真相不重要」引甄妮火大開罵！ 主辦單位說話了

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東寶寶人數又上升 饒慶鈴霸氣宣布頭胎加碼至4萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
最新版本的台東新生兒專屬生日禮今日曝光。圖／縣府提供
最新版本的台東新生兒專屬生日禮今日曝光。圖／縣府提供

台東縣是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，縣府社會處今日舉辦新生兒專屬生日禮改版記者會。縣長饒慶鈴宣布，明年元旦起，台東縣第一胎生育補助將由現行的3萬元加碼至4萬元，持續推動台東為育兒友善城市。

台東縣府運用公益彩券基金，從2021年起發送育兒生日禮，已發送2300份，今日推出2.0生日禮。社會處指出，此次改版強調「台東山海藍」，內容包含童趣插畫安撫巾、尿布墊、口水巾及紙尿布。育兒包展開可當臨時床，方便摺疊收納，家長外出使用更便利，新版育兒生日禮下月起發送。

饒慶鈴表示，上任後推出生育補助第一胎3萬元，另有免費到宅育兒指導、幼兒專責醫師制度及類公共化托育補助等政策，偏鄉部落成立14處部落托育協力站。2022去年新生兒比2021年增加89人，今年1至8月，新生兒人數也比與去年同期增加56人。

饒也說，提升生育率及兒童福利一直是縣府努力目標，去年台東是全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，明年元旦起，台東縣生育補助第一胎加碼提高至4萬元。

社會處說明，2021年新生兒1316人、2022年1405人，今年1至8月新生兒總數為946人。

台東是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，縣長饒慶鈴宣布，明年元旦起台東縣第一胎生育補助將由現行的3萬元加碼至4萬元。圖／縣府提供
台東是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，縣長饒慶鈴宣布，明年元旦起台東縣第一胎生育補助將由現行的3萬元加碼至4萬元。圖／縣府提供

台東 新生兒 生育補助

延伸閱讀

台東金峰路斷送醫難 縣府：最快月底恢復單線通車

支援台東風災復建 陳其邁：互助是應該的

風災後高雄支援復建5天 饒慶鈴率團隊鞠躬致謝

高雄支援救災人員、機具今晚開抵台東 車窗貼著「台東加油！」

相關新聞

高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

菜價高漲，高麗菜甚至出現一粒400元天價。台東人氣名店「小胖水煎包」夏天堅持用高山高麗菜當內餡，上月底開始因菜價飆漲停業...

3千噸颱風廢棄物 台東環保局拚命清

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市造成大量路樹傾倒，至今清出3千公噸樹幹、樹枝等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運車排隊入場，甚...

台東寶寶人數又上升 饒慶鈴霸氣宣布頭胎加碼至4萬元

台東縣是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，縣府社會處今日舉辦新生兒專屬生日禮改版記者會。縣長饒慶鈴宣布，明年元旦起，...

台東金峰路斷送醫難 縣府：最快月底恢復單線通車

蘇拉、海葵颱風接連來襲，台東縣金峰鄉主要聯外道路東64鄉道路基流失，替代道路崎嶇難行引發民怨。縣長饒慶鈴率團隊勘災，指示...

花蓮青宅積淹水 專家抓漏建議增排水孔

海葵颱風日前為花蓮帶來強降雨，新城鄉青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井一直有水傾瀉而出，形成「室外下大雨、室內下...

基隆免費電動機車 首家店開幕

基隆市長謝國樑力推免費青年電動機車公益政策，有光陽、中華2家車商參與。光陽在基隆首家電動機車門市昨天開幕，並公布專案機車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦