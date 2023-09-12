台東寶寶人數又上升 饒慶鈴霸氣宣布頭胎加碼至4萬元

台東縣是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，縣府社會處今日舉辦新生兒專屬生日禮改版記者會。縣長饒慶鈴宣布，明年元旦起，台東縣第一胎生育補助將由現行的3萬元加碼至4萬元，持續推動台東為育兒友善城市。

台東縣府運用公益彩券基金，從2021年起發送育兒生日禮，已發送2300份，今日推出2.0生日禮。社會處指出，此次改版強調「台東山海藍」，內容包含童趣插畫安撫巾、尿布墊、口水巾及紙尿布。育兒包展開可當臨時床，方便摺疊收納，家長外出使用更便利，新版育兒生日禮下月起發送。

饒慶鈴表示，上任後推出生育補助第一胎3萬元，另有免費到宅育兒指導、幼兒專責醫師制度及類公共化托育補助等政策，偏鄉部落成立14處部落托育協力站。2022去年新生兒比2021年增加89人，今年1至8月，新生兒人數也比與去年同期增加56人。

饒也說，提升生育率及兒童福利一直是縣府努力目標，去年台東是全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，明年元旦起，台東縣生育補助第一胎加碼提高至4萬元。