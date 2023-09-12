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高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

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高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
不堪高麗菜飆漲，台東市小胖水煎包店暫時休息。記者徐白櫻／攝影
不堪高麗菜飆漲，台東市小胖水煎包店暫時休息。記者徐白櫻／攝影

菜價高漲，高麗菜甚至出現一粒400元天價。台東人氣名店「小胖水煎包」夏天堅持用高山高麗菜當內餡，上月底開始因菜價飆漲停業至今。蔡姓老闆說，高麗菜漲到懷疑人生，往年此時每公斤約50元，直至昨日前往市場詢價還高達80元，夫妻倆做沒工錢，當然只有選擇暫時停業，目前開店時間未定，等菜價回穩再說。

位在台東市精誠路上的小胖水煎包是在地人熟知的水煎包名店，每天清晨5點開始營業，店內就只賣高麗菜水煎包、蔥油餅，連豆漿都是每日現磨，生意很好。不過業者上月在臉書張貼公告說「店休幾天」，不料一停就到今天還無法開店營業。

「高麗菜真的太貴，從來沒遇到過！」小胖老闆說，水煎包由媽媽創業，他國小開始在店裡幫忙，歷史約40年左右。今年物價飆漲已經很吃不消，連個紙杯成本都要9毛，上月颱風來前高麗菜開始漲價，不得已開始店休，誰知海葵颱風走後更誇張，所以已經從8月22日休息至今。

小胖老闆說，依經驗判斷，高麗菜約冬至時分開始平價，他大約會等到菜價回穩至往年均價後開店，目前開業時間未定，請消費者再等等。

除小胖水煎包外，另家排隊名店「秒殺水煎包店」也傳出因為菜價太貴停賣停業多日，引發網友關切。不過業者明天已經打算恢復營業，後續再視高麗菜進量調整營業時間。

小胖老闆談起近日高漲的菜價，表情相當無奈。記者徐白櫻／攝影
小胖老闆談起近日高漲的菜價，表情相當無奈。記者徐白櫻／攝影
小胖水煎包內餡飽滿、外皮金黃酥脆，老闆堅持使用國產高麗菜，不使用進口蔬菜。圖／取自業者臉書
小胖水煎包內餡飽滿、外皮金黃酥脆，老闆堅持使用國產高麗菜，不使用進口蔬菜。圖／取自業者臉書

高麗菜 菜價 海葵颱風

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