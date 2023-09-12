基隆免費電動機車 首家店開幕

基隆市長謝國樑力推免費青年電動機車公益政策，有光陽、中華2家車商參與。光陽在基隆首家電動機車門市昨天開幕，並公布專案機車綁約5年方案。謝國樑說，現階段目標是業者要能交車，把充電站建好，交車後2、3個月再把公益環節做好，鼓勵年輕人養成做公益習慣。

謝國樑在市長選戰期間，2021年10月提出免費青年電動機車政策，話題從他競選持續到勝選。謝入主市府後到議會備詢，「免費送電動機車」執行方式也成問政焦點。市府評選光陽、中華參與專案，謝國樑希望9月下旬開始接受符合資格者申請，10月底發出第1批電動機車。

依照市府規畫，兩家車商配合專案的電動機車售價都是4萬元，因市府補助3萬元，申請者以舊換新，只需先墊中央補助經費約1萬元，事後可請領回補，形同免費取得機車。

市府表示，近日公布申辦細節，預計先開放低收入戶申請，再開放給一般年輕人。符合申請者可免費取得電動機車，但與市面上花錢購買電動機車的騎士一樣，也要綁約付月租費才能換用電池。

光陽在基隆首家電動機車門市設在東信路，子公司光捷公司副總經理謝俊弘說，配合基市府專案的機車是I-One和S6兩款，前者定價6萬2000元，後者7萬6000元。符合市府專案資格的青年申購，要綁約5年共60個月，月費分別是599元、1099元。

謝國樑說，市府正緊鑼密鼓規畫在人潮地點設立公益免費電動機車展示區，與車商每周開會，討論充電站建置計畫，感謝台電給協助，以利布建換電櫃及充電站。