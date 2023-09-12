聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆免費電動機車 首家店開幕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑力推免費青年電動機車公益政策，有光陽、中華2家車商參與。光陽在基隆首家電動機車門市昨天開幕，並公布專案機車綁約5年方案。謝國樑說，現階段目標是業者要能交車，把充電站建好，交車後2、3個月再把公益環節做好，鼓勵年輕人養成做公益習慣。

謝國樑在市長選戰期間，2021年10月提出免費青年電動機車政策，話題從他競選持續到勝選。謝入主市府後到議會備詢，「免費送電動機車」執行方式也成問政焦點。市府評選光陽、中華參與專案，謝國樑希望9月下旬開始接受符合資格者申請，10月底發出第1批電動機車。

依照市府規畫，兩家車商配合專案的電動機車售價都是4萬元，因市府補助3萬元，申請者以舊換新，只需先墊中央補助經費約1萬元，事後可請領回補，形同免費取得機車。

市府表示，近日公布申辦細節，預計先開放低收入戶申請，再開放給一般年輕人。符合申請者可免費取得電動機車，但與市面上花錢購買電動機車的騎士一樣，也要綁約付月租費才能換用電池。

光陽在基隆首家電動機車門市設在東信路，子公司光捷公司副總經理謝俊弘說，配合基市府專案的機車是I-One和S6兩款，前者定價6萬2000元，後者7萬6000元。符合市府專案資格的青年申購，要綁約5年共60個月，月費分別是599元、1099元。

謝國樑說，市府正緊鑼密鼓規畫在人潮地點設立公益免費電動機車展示區，與車商每周開會，討論充電站建置計畫，感謝台電給協助，以利布建換電櫃及充電站。

電動機車 謝國樑

延伸閱讀

基隆青年電動機車補助 光陽2款納入須綁資費5年

基市免費電動機車有實體店了 光陽綁約5年免費騎回家

藍首長與侯朱餐會 鍾東錦到場、謝國樑允當基隆競總主委

海科館千人健走飽覽山海美景 謝國樑鼓勵多運動更健康

相關新聞

基隆免費電動機車 首家店開幕

基隆市長謝國樑力推免費青年電動機車公益政策，有光陽、中華2家車商參與。光陽在基隆首家電動機車門市昨天開幕，並公布專案機車...

花蓮青宅積淹水 專家抓漏建議增排水孔

海葵颱風日前為花蓮帶來強降雨，新城鄉青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井一直有水傾瀉而出，形成「室外下大雨、室內下...

3千噸颱風廢棄物 台東環保局拚命清

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市造成大量路樹傾倒，至今清出3千公噸樹幹、樹枝等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運車排隊入場，甚...

影／垃圾車不斷進場 台東3千噸颱風廢棄物堆積如山

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市，大量路樹傾倒清運難度高，初步清出3千公噸樹幹、樹枝及落葉等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運...

影／女子騎機車讓狗站後座 有人說危險、有人讚平衡感好

基隆市有名女子騎機車載兩隻狗出門，一隻坐在腳踏墊，另一隻狗竟「站」在後座。有人目睹覺得危險，但也有人說狗的平衡感「很厲害...

花蓮青年住宅積淹水 縣府請專家抓漏增排水孔

本月初海葵颱風為花蓮帶來強降雨，新城鄉青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井不停有水傾瀉而出，形成「室外下大雨、室內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦