花蓮青年宅淹水找專家提對策 民進黨團要縣府負責

花蓮縣青年住宅在颱風海葵侵襲期間出現淹水等災情，縣府今天邀新北市土木建築學理事長余烈現勘，給予改善對策及建議；議會民進黨團認為是設計不良，縣府應負責解決。

花蓮縣政府在新城鄉北埔新建完成的「花蓮青年住宅」部分電梯、地下室及1樓店面在海葵颱風侵襲時積水，大水直接從電梯井往下灌被民眾譏為「水簾洞」，大樓住戶屋內淹水、水流入地下停車場也積水。

縣府建設處長鄧子榆6日曾召開記者會說明縣府立場，今天在花蓮縣政府秘書長饒忠主持下，特邀余烈針對此事分析發生原因，同時青年住宅管委會主委李紳旭、住戶也到場討論。

余烈指出，青年住宅附近街道雨水下水道設計保護標準為「2年重現期」約59毫米/每小時，但當日強降雨時雨量為70毫米/每小時，已超過設計標準，使側溝排水系統無法負荷地表逕流量，導致水流溢流積淹至青年住宅社區內。

而根據營建署「雨水下水道系統規劃原則檢討」報告，新城鄉屬5萬人以下且為鄉級地區，因此依建議採用2年重現期為設計標準，符合中央法規規定。

余烈提出建議，將青年住宅週邊排水系統斷面加大、建物C區增設豪大雨擋水板、定期清理青年住宅社區內外排水溝、以及建物屋頂需增設洩水孔。

為避免未來因強降雨再次發生淹水事件，縣府呼籲鄉公所及青年住宅社區未來可以參考此對策辦理相關維護管理工作，妥善的透過公私合作，提升社區抗災能力。

鄧子榆說，此案雖保固期已屆滿，但若有漏水問題，縣府仍會責請廠商協助住戶。社區清楚及有效的運用管理維護經費，定期的巡檢、維護、保養及修繕，才能使自己的居住環境保持良好，這也是縣府一直期盼並希望協助青宅社區朝這個方向努力。

花蓮縣議會民進黨團對此表示，從專家的意見可知道，社區附近的區域排水容量不夠、以及社區內屋頂的排水管當初設計太小，是造成社區淹水的主要問題，所以此次災情，顯然跟當年「設計不良」有相當的因果關係，花蓮縣府應該負起責任，幫居民免除淹水的恐懼。